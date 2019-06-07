В Самаре будет ограничено движение транспорта в связи с проведением соревнования по велоспорту
7 июня 2019 16:37
78
- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор, Проезд № 2;
- по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.
Также на вышеуказанных отрезках улиц с 08.00 до 16.00 10 июня, 11 июня, 12 июня 2019 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
С временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.
Обращаем внимание жителей Самары и гостей города на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 июня 2019 17:41
В составе этого продукта оказалось мало рыбьего фарша, много крахмала и усилитель вкуса, о котором некоторые производители решили вовсе умолчать. Социум
0
7 июня 2019 17:01
Кроме того, с 09.00 до 23.00 08 июня 2019 года и с 09.00 до 23.00 09 июня 2019 года автобусный маршрут № 11 будет следовать по скорректированной схеме. Социум
83
7 июня 2019 16:47
Как считает депутат, Дмитрию Азарову и самарской делегации удалось с максимальной пользой использовать те уникальные возможности, которые предоставляет... Социум
87
Здравоохранение
7 июня 2019 11:51
Всех неравнодушных жителей города приглашают присоединиться к акции. Здравоохранение
152
6 июня 2019 23:30
Идею поддержали в Общественной палате РФ. Здравоохранение
287
6 июня 2019 21:02
Мероприятие включало в себя бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкодиспансера для всех желающих мам маленьких... Здравоохранение
254
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13810
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13899
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14104
Туризм
7 июня 2019 11:14
По мнению главы региона, это место наиболее удобное для проведения такого мероприятия. Туризм
176
5 июня 2019 10:22
Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы могут прослушать на трех языках. Туризм
200
5 июня 2019 09:59
Он состоится около Тольятти в 8 и 9 июня. Туризм
210
Образование
7 июня 2019 14:35
На международном смотре-конкурсе победила работа «Безымянлаг». Образование
107
7 июня 2019 14:29
Документ об аккредитации даст возможность университету вести прием на бюджетные места, давать студентам отсрочку от армии на время обучения, принимать на... Образование
111
7 июня 2019 12:21
Помимо соревнований, финалисты приняли участие в закрытом Дне карьеры. Образование
139
Культура
7 июня 2019 17:14
«Курортная мода» будет посвящена пляжному костюму ХХ века и покажет развитие купального костюма. Культура
62
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
161
6 июня 2019 13:59
В этом году его открытие будет посвящено 220-летию великого поэта и писателя А.С. Пушкина. Культура
316
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14613
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14204
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
860
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1347
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
154
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
136
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
315
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
329
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
244
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
392
Фоторепортажи
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
161
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
558
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
498
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
629
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
538
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
975
Мероприятия
Об ограничении движения транспорта в Самаре во время проведения легкоатлетического фестиваля «Королева спорта»