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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре беременные женщины могут получить комплексную помощь в трудной ситуации

15 ноября 2019 16:26
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Региональная общественная организация «Родные люди» при поддержке Фонда президентских грантов начала реализацию проекта «Вместе – за жизнь».
Региональная общественная организация «Родные люди» при поддержке Фонда президентских грантов начала реализацию проекта «Вместе – за жизнь». Проект призван объединить усилия сотрудников женских консультаций и некоммерческих организаций, которые помогают женщинам сохранить и вырастить ребенка в трудной жизненной ситуации.

21 ноября в Общественной организации «Родные люди» состоится «круглый стол» с участием психологов, которые консультируют женщин в случае незапланированной беременности в медицинских и социальных учреждениях. Специалисты обсудят возможности оказания женщинам комплексной материальной, психологической, духовной поддержки с целью сохранить жизни их малышей.

Директор общественной организации «Родные люди» Светлана Санфирова отмечает:

«О том, что жизнь человека начинается в момент зачатия, сейчас знает каждый школьник, и, тем не менее, в Самарской области на каждые 100 родов приходится 35 абортов. Мы помогаем беременным с 2013 года. За это время в Самаре силами благотворительных организаций созданы две социальные гостиницы для временного проживания женщин с детьми и гуманитарный центр, в котором оказывается материальная помощь. Мы уверены, что в каких бы трудных обстоятельствах ни находилась будущая мама, вместе мы сможем их преодолеть и помочь малышу появиться на свет. Для этого необходимы слаженные действия всех, с кем встречается женщина в ситуации незапланированной беременности – врачей, психологов, социальных работников и просто неравнодушных людей.»

Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области «Родные люди» оказывает регулярную вещевую и продовольственную помощь нуждающимся семьям в Самарской области. Беременным женщинам здесь собирают все необходимое в роддом, бесплатно выдают кроватку, коляску, одежду и обувь, при необходимости сопровождают в решении сложных юридических вопросов, а после рождения малыша ежемесячно помогают продуктами, детским питанием, средствами гигиены. В проекте «Вместе – за жизнь» женщины также смогут получить бесплатные психологические услуги и прослушать курс «Естественное супружество», который даст им знания о том, как сделать рождение ребенка желанным и своевременным.

Помощь нуждающимся осуществляется по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 96Б, по будням с 13 до 16 часов. Более подробную информацию можно получить по тел. 8 903 302 88 88, передает пресс-служба  РООПССО "Родные люди". 



Фото:   пресс-служба  РООПССО "Родные люди"
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