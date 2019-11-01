В Самаре автобус № 17 уже сегодня начнет участвовать в перевозках зрителей-театралов

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Для удобства зрителей Самарского академического театра оперы и балета в перевозках после спектаклей теперь также будет участвовать автобусный маршрут № 17. Автобус проследует через Хлебную площадь до остановки 113 км. Данный маршрут добавлен для жителей Куйбышевского района. По окончании спектаклей согласно репертуарному плану автобус будет ожидать зрителей по ул. Галактионовская на участке от ул. Рабочая до ул. Красноармейская.Кроме того, время окончания спектаклей в Самарском академическом театре драмы им. Горького позволяет зрителям также воспользоваться автобусом маршрута № 17.Время отправления корректируется в зависимости от времени окончания театральных постановок. Уже сегодня, 1 ноября, в указанном месте любителей театра будет ждать автобус. В течение месяца машины будут работать по следующему расписанию:- 01.11.2019 – в 20:30;- 03.11.2019 – в 20:30;- 10.11.2019 – в 20:30;- 13.11.2019 – в 21:20;- 16.11.2019 – в 21:45;- 19.11.2019 – в 21:20;- 27.11.2019 – в 21:50.Данное направление добавилось в дополнение к уже существующим маршрутам, участвующим в доставке зрителей после культурных мероприятий. Напомним, для перевозок зрителей-театралов уже задействованы автобусы маршрутов №№ 1, 2, 34, 47, передает пресс-служба горадминистрации.