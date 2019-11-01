В Самаре автобус № 17 уже сегодня начнет участвовать в перевозках зрителей-театралов
1 ноября 2019 16:32
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Кроме того, время окончания спектаклей в Самарском академическом театре драмы им. Горького позволяет зрителям также воспользоваться автобусом маршрута № 17.
Время отправления корректируется в зависимости от времени окончания театральных постановок. Уже сегодня, 1 ноября, в указанном месте любителей театра будет ждать автобус. В течение месяца машины будут работать по следующему расписанию:
- 01.11.2019 – в 20:30;
- 03.11.2019 – в 20:30;
- 10.11.2019 – в 20:30;
- 13.11.2019 – в 21:20;
- 16.11.2019 – в 21:45;
- 19.11.2019 – в 21:20;
- 27.11.2019 – в 21:50.
Данное направление добавилось в дополнение к уже существующим маршрутам, участвующим в доставке зрителей после культурных мероприятий. Напомним, для перевозок зрителей-театралов уже задействованы автобусы маршрутов №№ 1, 2, 34, 47, передает пресс-служба горадминистрации.
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