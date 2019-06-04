В Самаре "ЦСДБ" подготовила цикл мероприятий, приуроченных к Пушкинскому дню России
4 июня 2019 19:58
93
Александр Сергеевич Пушкин – имя, которое дорого сердцу каждого русского человека. Гости детских библиотек Самары узнают каким был великий поэт когда был маленьким, прочитают вслух отрывки любимых волшебных сказок, ответят на вопросы викторин «Угадай героя», «Сказка ложь, да в ней намек», «Сказочные предметы, «Сказки кота ученого», примут участие в конкурсах «Собери иллюстрацию к сказке», «Чьи вещи?», «Моё любимое стихотворение», игре «Продолжи строчку».
Участники мероприятий также смогут познакомиться с книжной выставкой «Читая пушкинские строки», на которой будут представлены произведения и материалы, посвящённые жизни и творчеству гениального поэта.
Список мероприятий, приуроченных к Пушкинскому дню России здесь, передает csdb-samara.ru.
Добавить комментарий