В Самаре идет снос незаконного рынка на пересечении улиц Авроры/Аэродромная

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«Мы проводим снос рынка по решению суда. Всем предложили освободить территорию добровольно. Но большинство это не сделали. Теперь демонтаж будут проводить принудительно. Под снос идут около 150 контейнеров на рынке, а также администрация, туалет и аптека», — рассказал судебный пристав Советского района Андрей Машаев.Рынок расположен на коммунальных сетях, что само по себе является нарушением. Кроме того, сети требуют перекладки, о чем владельцев рынка уведомляли ресурсоснабжающие организации. Жители неоднократно обращались в Администрацию с жалобами на санитарное состояние торговых рядов, их внешний вид.По инициативе жителей был разработан проект благоустройства данной территории, за который проголосовало почти 13 тыс. человек.С представителями рынка Администрацией района неоднократно проводились встречи, в рамках которых предлагалось рассмотреть другую площадку для размещения торговых точек, озвучивались требования к внешнему облику и содержанию торговых рядов. Однако, владельцами рынка никаких решений принято не было.В марте 2017 Департаментом управления имуществом городского округа Самара было направлено уведомление в адрес ООО «Спарта» об отказе от договора аренды и освобождении земельного участка.ООО «Спарта», не исполнив требования Департамента, обратилось с иском в суд о признании указанного договора аренды действующим. Решением Арбитражного суда Самарской области от декабря 2017 года ООО «Спарта» отказано в признании договора аренды действующим.Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2018 удовлетворены исковые требования Департамента об обязании ООО «Спарта» в месячный срок с момента вступления судебного акта в законную силу освободить земельный участок путем демонтажа (сноса) за счет собственных средств временного универсального розничного рынка, и передать Департаменту управления имуществом указанный земельный участок по акту приема-передачи.Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 31.01.2019 указанный судебный акт оставлен без изменения.Исполнительный лист направлен в Отдел судебных приставов Советского района Самары для возбуждения исполнительного производства по освобождению земельного участка