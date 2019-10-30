В Самаре идет снос незаконного рынка на пересечении улиц Авроры/Аэродромная
30 октября 2019 16:14
108
«Мы проводим снос рынка по решению суда. Всем предложили освободить территорию добровольно. Но большинство это не сделали. Теперь демонтаж будут проводить принудительно. Под снос идут около 150 контейнеров на рынке, а также администрация, туалет и аптека», — рассказал судебный пристав Советского района Андрей Машаев.
Рынок расположен на коммунальных сетях, что само по себе является нарушением. Кроме того, сети требуют перекладки, о чем владельцев рынка уведомляли ресурсоснабжающие организации. Жители неоднократно обращались в Администрацию с жалобами на санитарное состояние торговых рядов, их внешний вид.
По инициативе жителей был разработан проект благоустройства данной территории, за который проголосовало почти 13 тыс. человек.
С представителями рынка Администрацией района неоднократно проводились встречи, в рамках которых предлагалось рассмотреть другую площадку для размещения торговых точек, озвучивались требования к внешнему облику и содержанию торговых рядов. Однако, владельцами рынка никаких решений принято не было.
В марте 2017 Департаментом управления имуществом городского округа Самара было направлено уведомление в адрес ООО «Спарта» об отказе от договора аренды и освобождении земельного участка.
ООО «Спарта», не исполнив требования Департамента, обратилось с иском в суд о признании указанного договора аренды действующим. Решением Арбитражного суда Самарской области от декабря 2017 года ООО «Спарта» отказано в признании договора аренды действующим.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2018 удовлетворены исковые требования Департамента об обязании ООО «Спарта» в месячный срок с момента вступления судебного акта в законную силу освободить земельный участок путем демонтажа (сноса) за счет собственных средств временного универсального розничного рынка, и передать Департаменту управления имуществом указанный земельный участок по акту приема-передачи.
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 31.01.2019 указанный судебный акт оставлен без изменения.
Исполнительный лист направлен в Отдел судебных приставов Советского района Самары для возбуждения исполнительного производства по освобождению земельного участка
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
30 октября 2019 18:06
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в области должно быть благоустроено 272 двора и 176 общественных... Социум
17
30 октября 2019 16:17
Программа бала разнообразна. Гостям праздника представят лучшие номера своего репертуара ветеранские танцевальные коллективы. Социум
93
30 октября 2019 16:14
Рынок расположен на коммунальных сетях, что само по себе является нарушением. Кроме того, сети требуют перекладки. Социум
107
Здравоохранение
30 октября 2019 12:40
Эта болезнь может привести к тяжелым последствиям. Здравоохранение
141
30 октября 2019 09:35
Это – мясо. Здравоохранение
168
29 октября 2019 18:07
Сегодня состоялся рабочий визит заместителя министра здравоохранения Самарской области Мергена Бадма-Гаряева в Кинель-Черкасский район и Отрадный. Здравоохранение
289
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14673
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14564
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14557
Туризм
30 октября 2019 13:33
Туристические проекты АО «ФПК» стали победителями Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Туризм
118
24 октября 2019 20:26Бизнес на Карибах: почему предприниматели выбирают Сент-Люсию
Сент-Люсия — один из самых красивых карибских островов. Также это место примечательно для бизнесменов т.к. является безналоговой юрисдикцией, не... Туризм
53
17 октября 2019 11:27
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров. Туризм
355
Образование
30 октября 2019 14:15
Сегодня в Самарской области состоялся тренировочный единый государственный экзамен по информатике в компьютерной форме. Образование
103
30 октября 2019 11:30
В 2024 году необходимо вдвое обеспечить увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации в медицине. Образование
193
30 октября 2019 09:09
Все работы будут оцениваться и проверяться в автоматизированном режиме. Образование
157
Культура
30 октября 2019 14:52
Продюсер анонсировал создание нового центра, который будет выпускать одного-двух музыкантов в год. Культура
113
30 октября 2019 12:11
Все члены большой семьи – от малышей и до почтенного возраста найдут здесь себе занятие по душе и комфортное место для отдыха. Культура
168
30 октября 2019 11:53
Вместе с самарским театром в финале участвовали 80 театров из 49 городов. Культура
136
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15304
Мода
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
66
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
261
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
299
Видео
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
264
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
424
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
481
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
543
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1193
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
770
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1211
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1888
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1292
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1576
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1766
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1233
Мероприятия