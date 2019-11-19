В Самаре 85 курсантов Лицея государственной службы и правоохранительных органов приняли торжественное обещание
19 ноября 2019 14:52
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По традиции в этот знаменательный день курсантов первого курса поздравили их родители, наставники, представители Совета ветеранов ГУ МВД России по Самарской области и Министерства образования и науки Самарской области.
Почетные гости пожелали курсантам успехов в учебе, ответственности, твердости духа и силы характера для того, чтобы уверенно идти по выбранному ими пути.
Самым важным моментом церемонии стало непосредственно само принятие присяги, в ходе которой юноши и девушки зачитывали клятву, тем самым официально вступая в ряды курсантского братства.
Каждый пообещал с достоинством нести звание курсанта, строго выполнять устав Лицея, дорожить честью курса, хорошо учиться, быть честным с товарищами и верно служить Отечеству.
Праздник завершился творческими номерами курсантов, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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