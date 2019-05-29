В «Самара Авто Газ» расскажут, как не стать безбилетным пассажиром

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Опираясь на обращения горожан в социальных сетях, руководство «Самара Авто Газ» отмечает, что у пассажиров часто возникают вопросы,связанные с осуществлением оплаты проезда бесконтактным способом.Любые технические устройства несовершенны и могут создавать препятствие в самый ответственный момент, вызывая недоумение упассажиров, а порой и у самих сотрудников – кондукторов.- Мы стремимся обеспечить комфортное передвижение горожан в автобусах «Самара Авто Газ» с максимальным соблюдением прав идоступным разъяснением обязанностей в пути до места назначения. Информирован – значит вооружен! Следуя этому призыву, совместно с ООО «Транспортная карта» и при непосредственном участии горожан, составили список самых популярных вопросов для проработки на инструктаже. Это позволит сотруднику понимать, как разрешать или устранять те или иные технические несовершенства, уметь грамотно проконсультировать пассажира о происходящих процессах и дать ему соответствующие рекомендации для предотвращения конфликтных ситуаций и недоразумений в будущем», - комментирует представитель «Самара Авто Газ».