В «Самара Авто Газ» расскажут, как не стать безбилетным пассажиром
29 мая 2019 15:47
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Опираясь на обращения горожан в социальных сетях, руководство «Самара Авто Газ» отмечает, что у пассажиров часто возникают вопросы,
связанные с осуществлением оплаты проезда бесконтактным способом.
Любые технические устройства несовершенны и могут создавать препятствие в самый ответственный момент, вызывая недоумение у
пассажиров, а порой и у самих сотрудников – кондукторов.
- Мы стремимся обеспечить комфортное передвижение горожан в автобусах «Самара Авто Газ» с максимальным соблюдением прав и
доступным разъяснением обязанностей в пути до места назначения. Информирован – значит вооружен! Следуя этому призыву, совместно с ООО «Транспортная карта» и при непосредственном участии горожан, составили список самых популярных вопросов для проработки на инструктаже. Это позволит сотруднику понимать, как разрешать или устранять те или иные технические несовершенства, уметь грамотно проконсультировать пассажира о происходящих процессах и дать ему соответствующие рекомендации для предотвращения конфликтных ситуаций и недоразумений в будущем», - комментирует представитель «Самара Авто Газ».
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