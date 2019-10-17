В СОУНБ выступят музыканты из России и Испании

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В программе вечера произведения Антона Рубинштейна, Жюля Массне, Святослава Лунёва, Франка Прото, Энрике Гранадоса и других композиторов.



Исполнители: лауреаты международных конкурсов Марианна Новикова и Валентина Яхьяева (фортепианный дуэт), лауреат международных конкурсов Ольга Гусева (меццо-сопрано), Татьяна Гусева (фортепиано), солист Самарской филармонии, лауреат международных конкурсов Николай Фефилов (фортепиано) и наши гости из Испании – профессор консерватории г. Саламанка Антонио Ромеро Сьенфуэгос (контрабас) и солистка театра в г. Лас-Пальмас-де Гран-Канария, профессор консерватории г. Саламанка Абенауара Граффинья Кабальеро (сопрано).



Творческое содружество и совместное выступление на концерте музыкантов из Самары и Саламанки приобщит гостей и читателей библиотеки к лучшим образцам

мирового искусства.



К концерту из цикла «Музыка в библиотеке» специалисты отдела искусств СОУНБ готовят тематическую выставку изданий «Магия нот», где будут представлены книги о композиторах Антоне Рубинштейне, Энрике Гранадосе, об испанской музыке, инструментальных концертах и т.д.



Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.