В СОУНБ возобновляет работу мастерская медленного чтения «Искусство видеть»

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Арт-мастерская – нетрадиционный формат лекции, итогом которой станет диалог.

26 сентября 2020 года в 16.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится арт-лекция «Слово и кисть. Читаем воспоминания художников: Константина Коровина, Ильи Репина, Николая Рериха и других». Ее прочтет доктор исторических наук, профессор кафедры теории права и философии Самарского государственного экономического университета Наиля Фаридовна Тагирова.

С этой творческой встречей в СОУНБ возобновится работа Мастерской медленного чтения «Искусство видеть». Напомним, этот формат предлагает погрузиться в историю искусств благодаря чтению знаковых книг. Авторы мастерской приглашают почитать, но медленно и вдумчиво, в процессе погрузиться в культурный контекст той или иной эпохи. В этом помогут приглашенные мастера – историки, искусствоведы, культурологи.

Арт-мастерская – нетрадиционный формат лекции, итогом которой станет диалог – у читателей появятся вопросы, их неминуемо должен порождать текст, если вдумчиво к нему подходить и попытаться понять все смыслы, заложенные автором.

Мастер выбирает самый выразительный фрагмент книги, который ярко демонстрирует тот или иной подход в искусствознании, раскрывает контекст и подтекст эпохи. В процессе также звучит рассказ об авторе, периоде его работы, исследовательских интересах и т.д.

Проект будет интересен всем, кто хочет научиться разбираться в искусстве, и тем, кто уже разбирается, но хочет обновить свои знания, получить новые идеи, а также тем, кто всем прочим формам отдыха по субботам предпочитает интеллектуальный досуг.

Предварительная запись на арт-лекцию по тел.: 335-68-73 (отдел искусств СОУНБ).

Пожалуйста, не забудьте взять с собой маску и соблюдайте социальную дистанцию.

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