В СОУНБ в галерее «Новое пространство» открывается выставка «Приоритеты»

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26 ноября 2019 г. в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14 А) состоится открытиевыставки «Приоритеты», которая познакомит с творчеством двенадцати художников из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Ялты: Андрея Данилова, АленыДаниловой, Ирины Елизаровой, Дениса Елисеенко, Алексея Зуева, Вадима Конева, Елены Куштынова, Елены Макеевой, Евгения Масленникова, ЕленыОстровской, Фаины Ольшевской и Евгении Тарасовой.Премьера галереи продолжит развивать выбранный в этом году кураторами тренд – представлять в одном выставочном пространстве полотна и произведениядекоративно-прикладного искусства, выполненные в совершенно разных техниках и жанрах. Подобные экспозиции не раз вызывали интерес у самарской публики.«Темой проекта является определение точки отсчета в жизни и в творчестве, – рассуждает руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова, – самое главное – кто или что повлияло на этот выбор и дальнейшее развитие в профессиональной деятельности и личной жизни. Выставка познакомит зрителя с работами состоявшихся художников с опытом, умением, знаниями и огромной работоспособностью, которые хотят делиться своим опытом и продолжать учиться».Вновь экспериментальная выставочная площадка – галерея «Новое пространство» представит рождение синергетического эффекта, который способенвозникнуть, благодаря слиянию совершенно разных художественных сред. Ожидается, что разножанровая экспозиция «Приоритеты» представит гостям галереии библиотеки непохожие миры двенадцати современных художников.Выставка «Приоритеты» будет работать с 26 ноября до 18 декабря, передает пресс-служба облправительства.