В СОУНБ состоится телемост с писателем Алексеем Ивановым

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15 декабря в 19:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке в формате видеоконференции состоится творческая встреча с известным писателем, автором бестселлеров «Географ глобус пропил» и «Сердце пармы» Алексеем Ивановым. Мероприятие состоится в рамках областного art-talk-проекта «Писатель в библиотеке», который реализуется при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Алексей Викторович Иванов – один из самых популярных современных российских писателей. По мотивам романа Иванова режиссер Александр Велединский снял одноимённый фильм, главную роль в котором исполнил Константин Хабенский. Картина получила признание не только зрителей, но и критиков, забрав гран-при «Кинотавра». Права на постановку спектакля по мотивам романа выкуплены более чем 50 театрами России.

Из 22 художественных и документальных произведений Алексея Иванова 7 уже были экранизированы, а еще 4 готовятся стать кинолентами. В процессе работы над романом «Сердце пармы» писатель организовал детский художественный краеведческий музей. По инициативе Алексея Иванова в Пермском крае с 2006 по 2009 год проводился одноимённый этнофутуристический фестиваль.

В 2016 году Иванов стал лауреатом премии «Книга года» в номинации «Проза года» за роман «Ненастье», это произведение также вошло в список финалистов «Большой книги» (2016 г.). В 2017 году этот же роман стал лауреатом премии Правительства РФ в области культуры.

Интересно, что существуют некие связи Самары и творчества писателя. В одном из его новых романов «Пищеблок» действие разворачивается в самарском пионерском лагере в окрестностях города. Несколько лет назад, когда знаменитый прозаик работал над книгой «Вилы» о Емельяне Пугачеве и бунте, он приезжал в Самару, его впечатлил город, природа, и, конечно, Волга. Биография одного из героев «Пищеблока» связана с подлинными событиями Гражданской войны, которые тоже географически привязаны именно к нашим краям. Чтобы добиться подлинности в описаниях, во время работы над произведением автор представляет конкретное место. Создавая «Пищеблок», Иванов выбрал Волгу и песчаные пляжи вдоль Жигулей.

Записаться на видеовстречу с писателем можно в группе Центра чтения СОУНБ во «ВКонтакте» или по телефону: (846) 335-67-12.

Не забудьте захватить с собой маски, передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ