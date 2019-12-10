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В СОУНБ состоится открытие выставки редких изданий «Что за праздник Новый год?!»13 декабря 2019 года в 14:00 в малом выставочном зале Самарской областной универсальной научной библиотеки (проспект Ленина, 14а) состоится открытие выставки «Что за праздник Новый год?!», посвященной истории и традициям празднования Нового года и Рождества в России в период XVIII–XX вв.Посетителям предлагается возможность знакомства с уникальными изданиями из фонда СОУНБ, в том числе – из собрания отдела редких книг. В экспозиции будут книги, периодические издания, принты открыток XIX – начала XX в., открытки 50–70-х гг. XX века. Посетители проследят эволюцию рождественской и новогодней открытки второй половины XIX – начала XX в., увидят в иллюстрациях вместе с основными рождественскими и новогодними персонажами и символами отражение духа эпохи.Выставка расскажет о происхождении Деда Мороза и Снегурочки, об истории детской рождественской ёлки в России XIX – начале XX в., о послереволюционной борьбе с религиозными праздниками, запретах Рождества, Нового года и ёлки, о возрождении традиции празднования Нового года и первых детских кремлёвских ёлках.«Традиционно новогоднюю выставку в малом выставочном зале оформляет один из отделов библиотеки. Поэтому каждый год эта выставка имеет “своё лицо”, – рассказывает старший научный сотрудник отдела редких книг СОУНБ Ирина Суслина. – Например, отдел искусств знакомил посетителей со сценариями и афишами спектаклей новогодней и рождественской тематики. Отдел литературы на иностранных языках представлял палитру изданий, посвященных новогодним традициям разных стран мира. Информационно-библиографический отдел рекомендовал, что можно почитать и посмотреть на новогодних каникулах, как можно самим украсить свой дом на Новый год и Рождество. Ну а мы решили вспомнить трёхвековую историю русской ёлки, на долю которой выпало немало треволнений – от неприятия до восхищения, от полного запрета на целых девять лет и триумфального возвращения в быт советских людей. Наверное, раздел выставки, посвященный истории ёлки в период с 1929 по 1936 г., представлен наиболее полно и ярко. Чего только стоят заголовки книг, газет и журналов, вошедших в экспозиции: “Долой рождество” (Правда, 25 декабря 1929 г.), “Пролетарским детям не нужна рождественская ёлка”, “Конец рождественской ёлки” (журнал “Юные безбожники”, 1932 г.). Целая серия брошюр, написанных партийными “писателями”: “Долой пьяные праздники” (Н. Амосов, М., 1930), “Происхождение и классовая сущность рождественских праздников” (Н. Амосов) и т.п. Казалось, народ в едином порыве порвал с “буржуазными пережитками” навсегда. И наконец, как по мановению волшебной палочки: “Даёшь советскую ёлку!” (Правда, 28 декабря 1935 г.). “И вот она, нарядная, на праздник к нам пришла!..”»Партнёр выставки – Музей «Детская картинная галерея» – предоставил для экспозиции работы учащихся творческих мастерских при музее. Свой вклад в оформление выставки внесли жители Самары, дополнившие выставку ёлочными игрушками 50–60-х гг. XX века.Праздничное открытие экспозиции 13 декабря пройдёт с элементами театрализации. Новогоднюю выставку посетят Дед Мороз и Снегурочка.По окончании церемонии открытия состоится экскурсия по выставке.Приглашаем всех желающих на открытие выставки «Что за праздник Новый год?!»Выставка будет работать с 13 декабря 2019 г. по 20 января 2020 года, передает пресс-служба СОУНБ.Вход свободный.6+