В СОУНБ расскажут всю правду, без мифов и штампов, о современной Германии  

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10 декабря в 19.00 состоится видеолекция «Германия: из прошлого в будущее...». Спикер: кандидат исторических наук, политолог, председатель Немецкой национально-культурной автономии г.о. Самара Бэлла Гартвиг.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Умный четверг», который реализуется при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова.

Что мы знаем о Германии?

Большинству приходят на ум пиво, сосиски, автомобили и dirndl, когда речь заходит об этой стране. Может быть, кто-то вспоминает сказки братьев Гримм, совсем немногие – Гёте. Старшее поколение, наверняка, расскажет о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе. А растиражированный кинематографом образ немецкого солдата (кстати, до крайности обидный для немцев) сможет назвать каждый второй.

Так что же такое, на самом деле, Германия? Что за люди эти немцы? Страна поэтов, философов и ученых. Страна мощной индустрии и красивых средневековых городов, кажущихся игрушечными. Страна простых и веселых людей.

На лекции Бэллы Гартвиг будут затронуты следующие темы: «Откуда есть пошла земля германская», культурные особенности страны «Современная Германия» и особенности ее развития, а также история и перспективы культурного взаимодействия России и Германии.

Посмотреть и послушать видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях, передает пресс-служба СОУНБ.