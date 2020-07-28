В СОУНБ расскажут о трудностях перевода с русского

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Изучая иностранные языки, мы редко задумываемся о том, каково это – учить русский жителям других стран. Какую первую фразу они учат на русском? Как иностранцу освоить наши падежи? Носителю каких языков сложнее дается русский? Каких реалий нашей жизни нет ни в одном учебнике для иностранцев? Какие стереотипы присутствуют в обучающей литературе? Ответы на эти и многие другие вопросы будут в лекции Марии Кандауровой.Виртуально посетить лекцию «Трудности перевода. Как иностранцы изучают русский язык» можно будет на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях, передает пресс-служба СОУНБ.