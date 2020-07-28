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СОУНБ приглашает на лекцию «Трудности перевода, которую прочитает лингвист, преподаватель английского и французского языков Мария Кандаурова.
В СОУНБ расскажут о трудностях перевода с русского
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В СОУНБ расскажут о трудностях перевода с русского

28 июля 2020 16:51
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СОУНБ приглашает на лекцию «Трудности перевода, которую прочитает лингвист, преподаватель английского и французского языков Мария Кандаурова.
30 июля в 19.00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на лекцию «Трудности перевода. Как иностранцы изучают русский язык», которую прочитает лингвист, преподаватель английского и французского языков Мария Кандаурова. Мероприятие пройдет рамках проекта «Умный четверг» в видеоформате.

Изучая иностранные языки, мы редко задумываемся о том, каково это – учить русский жителям других стран. Какую первую фразу они учат на русском? Как иностранцу освоить наши падежи? Носителю каких языков сложнее дается русский? Каких реалий нашей жизни нет ни в одном учебнике для иностранцев? Какие стереотипы присутствуют в обучающей литературе? Ответы на эти и многие другие вопросы будут в лекции Марии Кандауровой.

Виртуально посетить лекцию «Трудности перевода. Как иностранцы изучают русский язык» можно будет на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях, передает пресс-служба СОУНБ.
 
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Комментарии


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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
28 июля 2020  15:34
Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ.
Строительство железнодорожного пути в ОЭЗ Тольятти - под контролем регионального правительства
Строительство железной дороги станет важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов... Новости Тольятти
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27 июля 2020  22:17
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому олимпийскому виду спорта.
Монтаж стритбольных площадок у СК "Акробат" в Тольятти завершен
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому... Новости Тольятти
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24 июля 2020  16:07
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно... Новости Тольятти
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