В СОУНБ прозвучат романсы на стихи Бориса Сиротина в исполнении солистов филармонии

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В программе вечера – романсы на стихи поэта, нашего земляка, лауреата литературной премии А. Фета, члена Союза писателей России, автора более 30 поэтических сборников Бориса Сиротина. В концерте примут участие: заслуженный артист России Виктор Намакаренский (художественное слово); самарский композитор, пианист, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры истории и теории музыки СГСПУ Вячеслав Шевердин; заслуженная артистка Самарской области, лауреат международных конкурсов Людмила Жоголева (меццо-сопрано).Концерт организован в рамках музыкально-выставочного цикла «Музыка в библиотеке» в партнерстве с Самарской филармонией и Самарским государственным социально-педагогическим университетом.В минувшем году Борис Зиновьевич Сиротин отметил свой 85-летний юбилей на сцене конференц-зала нашей библиотеки. Поэт читал свою лирику, строил планы на будущее. И конечно, прозвучали романсы на его стихи. Публика и сотрудники библиотеки тепло приняли творческий вечер Бориса Сиротина и с радостью ждут новой встречи.Перед мероприятием гости могут ознакомиться с тематической выставкой изданий «Классика жанра: Возвышенное и земное» в отделе искусств СОУНБ (2 этаж). Среди экспонатов – издания об истории возникновения классической музыки, этапах ее эволюционирования, музыкальных инструментах, творческие биографии русских и зарубежных композиторов и ноты. С заинтересовавшими читателей книгами можно будет работать в читальном зале, а некоторые из них даже взять на дом, передает пресс-служба СОУНБ.Фото: пресс-служба СОУНБ