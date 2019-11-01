В СОУНБ пройдёт «Ночь искусств - 2019»

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3 ноября в 18.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) начнется «Ночь искусств - 2019». Всего в этот вечер в СОУНБ будут работать восемь интеллектуальных площадок, прочтут пять культурологических лекций, запланировано два уникальных мастер-класса, состоятся две редких для жителей и гостей Самары экскурсии и три выставки.Всероссийская акция в этом году проходит под девизом «Искусство объединяет».Гостей и читателей библиотеки объединит тема модерна в культуре и искусстве. Интересно, что именно на рубеже XIX-ХХ веков, в период модерна, происходило переосмысление старых художественных форм и приемов, а рождение новых - осуществлялось через сближение и слияние различных видов и жанров.В «Ночь искусств -2019» все любители джаза смогут побывать на концерте джаз-группы «IV quintet» в отделе искусств библиотеки, где прозвучит вокальный и инструментальный джаз Литл Ви́лли Джона, Генри Манчини, Mojo Juju, Roy Hargrove, Джорджа Гершвина.18.00 - открытие выставки документальной фотографии «Медицина. Технологии. Человек» Самарского Государственного Медицинского университета;18.00-19.00 и 20.00-21.00 – экскурсии в Музей книги и истории СОУНБ с посещением выставки к 180-летию со дня рождения Ф.Ф. Павленкова «Жизнь замечательного человека», где представлены редкие издания рубежа XIX-ХХ веков;18.30 – 19.30 - лекция «День, ночь и цена авангарда»;18.30 – 19.30 Лекция «Поле современной фотографии: законы, правила, тренды»;19.00 - 20.00 - экскурсия по комплексной выставке изданий «Pro-Модерн: модерн в культуре и искусстве»;19.00 – 20.00 - лекция «Между архаикой и модерном: как история искусства поверила в свою первобытность»;19.30 – 20.30 - лекция «Самарские сюжеты в истории русского литературного модернизма»;20.00 – 21.30 Лекция «Русская футуристическая книга: бунтующий феномен русского искусства начала XX века: стихи и проза на обоях, синтез искусств и хулиганства. Как появился и чем стал эксперимент художников Русского Авангарда»;19.00 до 21.00 будут проходить мастер-классы:- по фотографии «Портфолио-ревю»;- по иллюстрации «Введение в творческое состояние»;21.00 – 22.00 Концерт джаз - группы "IV quintet".Весь вечер в отделе искусств будет работать выставка изданий «Джазовые зарисовки», где можно будет познакомиться с литературой о джазе и даже что-то изэкспонатов взять с собой почитать, передает пресс-служба облправительства.