В СОУНБ пройдёт «Ночь искусств - 2019»
1 ноября 2019 18:33
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Всероссийская акция в этом году проходит под девизом «Искусство объединяет».
Гостей и читателей библиотеки объединит тема модерна в культуре и искусстве. Интересно, что именно на рубеже XIX-ХХ веков, в период модерна, происходило переосмысление старых художественных форм и приемов, а рождение новых - осуществлялось через сближение и слияние различных видов и жанров.
В «Ночь искусств -2019» все любители джаза смогут побывать на концерте джаз-группы «IV quintet» в отделе искусств библиотеки, где прозвучит вокальный и инструментальный джаз Литл Ви́лли Джона, Генри Манчини, Mojo Juju, Roy Hargrove, Джорджа Гершвина.
Программа акции «Ночь искусств - 2019» :
18.00 - открытие выставки документальной фотографии «Медицина. Технологии. Человек» Самарского Государственного Медицинского университета;
18.00-19.00 и 20.00-21.00 – экскурсии в Музей книги и истории СОУНБ с посещением выставки к 180-летию со дня рождения Ф.Ф. Павленкова «Жизнь замечательного человека», где представлены редкие издания рубежа XIX-ХХ веков;
18.30 – 19.30 - лекция «День, ночь и цена авангарда»;
18.30 – 19.30 Лекция «Поле современной фотографии: законы, правила, тренды»;
19.00 - 20.00 - экскурсия по комплексной выставке изданий «Pro-Модерн: модерн в культуре и искусстве»;
19.00 – 20.00 - лекция «Между архаикой и модерном: как история искусства поверила в свою первобытность»;
19.30 – 20.30 - лекция «Самарские сюжеты в истории русского литературного модернизма»;
20.00 – 21.30 Лекция «Русская футуристическая книга: бунтующий феномен русского искусства начала XX века: стихи и проза на обоях, синтез искусств и хулиганства. Как появился и чем стал эксперимент художников Русского Авангарда»;
19.00 до 21.00 будут проходить мастер-классы:
- по фотографии «Портфолио-ревю»;
- по иллюстрации «Введение в творческое состояние»;
21.00 – 22.00 Концерт джаз - группы "IV quintet".
Весь вечер в отделе искусств будет работать выставка изданий «Джазовые зарисовки», где можно будет познакомиться с литературой о джазе и даже что-то из
экспонатов взять с собой почитать, передает пресс-служба облправительства.
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