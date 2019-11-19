В СОУНБ презентуют сборник лауреатов Межрегионального конкурса «Сестра таланта – 2019»

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Ежегодно Центр поддержки и развития чтения СОУНБ совместно с Самарской областной организацией молодых литераторов выпускает сборник лучшихкоротких рассказов, которые написали лауреаты Межрегионального конкурса короткого рассказа «Сестра таланта» для авторов от 7 до 25 лет.Рассказы лауреатов прочтут самарские актеры и сами авторы. Лауреаты и призеры в различных номинациях получат авторские экземпляры сборника, а оставшийся тираж будет распространен по библиотекам муниципальных образований Самарской области.Вход на презентацию свободный, передает пресс-служба СОУНБ.