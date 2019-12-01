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В этот же день, в преддверии презентации, участники конкурса средней (12–17 лет) и старшей (18–25 лет) возрастных групп были приглашены на литературный семинар, на котором председатель областной организации молодых литераторов Денис Домарев и председатель областной писательской организации Александр Громов помогали молодым авторам провести детальный разбор их работ и предлагали рекомендации для дальнейшего творческого роста.На презентации неоднократно было отмечено, что качество присылаемых на конкурс работ с каждым годом растет. «Если ранее наши рассказы были похожи скорее на сочинения или на эссе, то к 2017 году многие из них можно было назвать полноценными художественными произведениями. Именно тогда мы начали печатать сборники лучших работ участников», – рассказала руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова.«На самом деле это очень здорово, – отзывается о выходе сборника в своём видеоприветствии Дмитрий Емец. – Я помню, как впервые в журналах выходили мои статьи и как это мотивировало...»Вместе с качеством возрастает интерес к конкурсу, а вместе с ним расширяется география участия. В 2018 году конкурс из межрегионального стал интернациональным. Поступили рассказы от авторов из Белоруссии, Украины, Казахстана и Австрии. А в 2019-м году произошёл небывалый скачок поколичеству заявок – организаторы приняли 1051 работу. От Тель-Авива до Мурманска, от Праги до Южно-Сахалинска и Хабаровска - участие в конкурсе в этом году приняли авторы из 8 стран, 72 субъектов Российской Федерации, 360 населенных пунктов.«Жюри поразил даже не объем, а уровень произведений. – также подчеркнул Александр Громов. – Пусть будет две, три тысячи работ... Мы всё равно всё прочитаем, и, надеюсь, уровень будет только расти».Большой уровень конкуренции среди участников отмечает Денис Домарёв, однако напоминает, что литература – это не спорт: «В творчестве играет роль субъективный взгляд. Мы должны понимать, что нет единых критериев оценки. Когда вы участвуете в конкурсе, место, которое вы занимаете или не занимаете, не означает, что вы однозначно лучше или хуже других. Всё рассудит история, время. Я просто продолжаю призывать участников писать и расти творчески. Они все очень талантливые. Не думаю, что все они станут писателями, но это и не нужно. Главное, они точно будут хорошими людьми и будут делать всё, чтобы наша страна становилась только лучше...»Отметим, что конкурс не перестаёт меняться к лучшему. В соответствии с тематикой рассказов появляются специальные номинации. Среди партнёров - Самарский зоопарк, который второй год подряд награждает участников в номинации «Защитим природу вместе», ведь многие авторы пишут трогательные рассказы о животных. Школа методологии и игротехники, которая занимается образовательными играми, отмечает номинацией «Поиск и прорыв» рассказы, в которых герои преодолевают сложные обстоятельства. Номинация «Русское эхо» одноименного журнала под редакторством Александра Громова поощряетавторов за стремление к духовности. В «Тройку призеров Дмитрия Емца» попадают лучшие фантастические произведения. Своя номинация есть и у центра поддержки и развития чтения СОУНБ – «Выбор центра чтения».Во время презентации некоторые рассказы из сборника лауреатов прочли актеры театра «Город», а одна из участниц – 10-летняя Варвара Ситник из Самары лично прочла аудитории рассказы, благодаря которым в очередной раз была отмечена среди лауреатов конкурса «Сестра таланта» в младшей возрастной категории.Авторские экземпляры сборника получат лауреаты и призеры в различных номинациях, а оставшийся тираж будет распространен по библиотекам муниципальных образований Самарской области.Конкурс «Сестра таланта» в 2020 году стартует сразу после новогодних праздников.Прием заявок открывается 9 января. Все подробности и положение о конкурсе можно найти на официальной странице – vk.com/sestra_t. Здесь жепредставлен список лауреатов конкурса, карта с отображением обширной географии, а также электронная версия сборника рассказов лауреатов этого года, передает пресс-служба облправительства.