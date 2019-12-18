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Финалисты показали небольшие постановки по сюжетам любимых книг.
В СОУНБ подвели итоги конкурса кукольных театров «Городок в табакерке»
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Новости /  Общество /  Социум  

В СОУНБ подвели итоги конкурса кукольных театров «Городок в табакерке»

18 декабря 2019 17:07
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Финалисты показали небольшие постановки по сюжетам любимых книг.
В субботу, 14 декабря, в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялся заключительный этап Областного конкурса кукольных театров «Городок в табакерке», финалисты которого показали небольшие постановки по сюжетам любимых книг.

Конкурс направлен на возрождение традиций семейного чтения через театрализованные форматы работы с текстом. Участники придумали кукольные спектакли по любимым литературным произведениям. После серии мастер-классов юные театралы вместе с педагогами и родителями изготовили куклы, декорации, костюмы, подготовили реквизит. На финальном мероприятии даже представили кукольный театр теней. Кроме того, жители Самарской губернии обращались к народному фольклору, инсценировав русскую и татарскую сказки.

Свои лаконичные спектакли, которые укладывались в семь минут, представляли зрителям творческие коллективы и семейные любительские театры губернии, чьи работы вышли в финал конкурса.

В жюри вошли:

— директор Музея игры «ИнтерАктив» Альфия Лапина;
— художественный руководитель Самарского театра «Город» Константин Грачков;
— художник по костюмам театра «Город», методист центра внешкольной работы «Поиск», в прошлом артист-кукловод Самарского театра кукол Наталья Гавриш;
— мастер декоративно-прикладного искусства по глиняной игрушке Елена Беляева;
— мастер декоративно-прикладного искусства Ольга Бузовская.

«Я под очень сильным впечатлением от увиденного, – поделилась директор Музея игры «ИнтерАктив» и член жюри областного конкурса Альфия Лапина. – Получила необыкновенное удовольствие, окунувшись в детство. Хочется поблагодарить маленьких артистов за то, что они буквально сделали нам день».

Напомним, Музей игры «ИнтерАктив» стал основным партнером Областного конкурса кукольных театров «Городок в табакерке».

Победителями конкурса в номинации от Самарского театра «Город» стали команды:

— «Мона Орион» (г. Сызрань);
— «Весёлые нотки» (г. Самара).

В номинации от Музея игры «ИнтерАктив» победила команда

— «Весёлые нотки» (г. Самара).

В номинации «Выбор Центра чтения» выиграла команда

— «Буратино» (г. Тольятти).

«Мне недавно исполнилось пять лет, но я уже давно умею читать, меня записали в четыре библиотеки, – рассказывает самый маленький победитель конкурса Ян Кошелев из города Сызрани. – Я как услышал об этом конкурсе, сразу захотел участвовать. Мне понравилось! Я рад, что меня похвалил руководитель настоящего взрослого театра».

Ведущий мероприятия – председатель организации молодых литераторов Самарской области Денис Домарев отметил, что в этом конкурсе нет проигравших, каждого участника есть за что поблагодарить и наградить, передает пресс-служба минкульта СО.



Фото: СОУНБ 
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