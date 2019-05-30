В СОУНБ открывается выставка «Выбор»

45



Экспозиция представит около 70 картин и работ декоративно-прикладного искусства в различных техниках, жанрах и стилях: гобелены, батики, витражи, куклы, модели современных, национальных и сценических костюмов, лаковые миниатюры, выполненные за последние 10 лет.



Когда-то участники выставки под названием «Выбор» – молодые художники – сделали свой выбор в пользу творческих профессий. Возможно, уже завтра мы услышим о них как о

признанных мастерах. И теперь перед внимательным зрителем стоит интересная, хоть и непростая, задача – угадать, глядя на их работы, какие тренды и методы, тематика и колорит будут определять современное искусство завтрашнего дня. К примеру, художники из СГСПУ испытывают большое влияние традиций самарской пейзажной школы с ее насыщенной декоративной живописностью, в которой читается любовь к природе Жигулей. Будет ли именно она угадываться в их дальнейшем более зрелом творчестве? Это вопрос выбора.



Открытие выставки в галерее «Новое пространство» всегда наполнено сюрпризами и интересными, а порой и неожиданными встречами. И в этот раз гостями вернисажа станут преподаватели и выпускники разных лет этих еще молодых, но уже престижных творческих факультетов, будет звучать их история, откроется культурный контекст, в котором формируются молодые самарские дарования.



В ходе работы проекта сотрудники галереи проведут экскурсии для посетителей разного возраста. Детям предложат игровую форму «Сделай свой выбор», ребята узнают о профессиях художника, дизайнера, специалиста декоративно-прикладного направления в искусстве. А со взрослыми группами будут серьезные культурологические беседы о направлениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, передает пресс-служба СОУНБ.

4 июня 2019 г. в 19.00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие выставки «Выбор», где будут показаны лучшие работы студентов и преподавателей факультета культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета и факультета современного искусства и художественных коммуникаций Самарского государственного института культуры.