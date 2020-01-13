В СОУНБ открыт приём заявок на Межрегиональный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта – 2020»

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Организаторы конкурса: Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) при поддержке Самарской областной организации молодых литераторов, Самарской областной писательской организации, Литературной газеты и сети книжных магазинов «Читай-Город».Отбор проводится в трех возрастных группах:От 12 до 17 лет включительноОт 18 до 24 лет включительноОт 25 до 30 лет включительноТакже будут выбраны победители в специальных номинациях, которые партнеры конкурса объявят позже.Тематика для произведений – свободная, ограничение существует только по объему рассказа: не больше 5 тыс. компьютерных знаков (с пробелами).Рассказы принимаются до 1 марта 2020 года на электронный адрес: sestra_talanta2020@mail.ruПрисланные работы жюри оценивает исходя из следующих критериев:— наличие художественного образа;— выразительность языка;— грамотность.В жюри конкурса «Сестра таланта – 2020» входят: самарский писатель, лауреат литературной премии «Дебют» Андрей Олех, самарский писатель, председатель Самарского отделения союза писателей России Александр Громов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, детский писатель-фантаст Дмитрий Емец, лауреат литературной премии «Дебют», главный редактор радио «Глаголев FM» Евгений Бабушкин.Торжественное объявление и награждение лауреатов конкурса состоится 28 марта 2020 года в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки. Перед церемонией для участников конкурса состоится литературный мастер-класс, который проведут профессиональные писатели. Участие в конкурсе и мастер-классе бесплатное. Все участники конкурса получат электронные копии дипломов. Лучшие произведения будут рекомендованы к публикации во всероссийских изданиях, а также для участия в литературных конкурсах и фестивалях.Софья Сыромятникова, руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ: «Интерес к конкурсу возрастает с каждым годом, как и уровень работ участников. Если в первые годы существования конкурса рассказы были похожи скорее на сочинения или на эссе, то теперь многие из них можно назвать полноценными художественными произведениями», передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО