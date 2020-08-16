В СОУНБ открылась запись школьников и их родителей на занятия по скорочтению

Центр поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки открыл регистрацию на онлайн-мастер-классы по скоростному чтению для участников от 9 до 13 лет.
Проводить обучение будет Клюшина Анастасия Олеговна – преподаватель скоростного чтения.
Занятия для школьников состоятся в рамках подготовки к областному конкурсу скоростного чтения «Книжное ГТО», который СОУНБ организовывает уже в пятый раз.
В соревновании могут принять участие жители Самарской области разных возрастов, поэтому состязаться в скорочтении будут по группам:
— 2–5 классы;
— 6–8 классы;
— 9–11 классы;
— взрослые.
Онлайн-мастер-классы по скоростному чтению для участников от 9 до 13 лет будут проходить 12, 19, 26 сентября 2020 года с 14.00 до 15.30 (по субботам) и
13, 20, 27 сентября 2020 г. с 11.00 до 12.30 (по воскресеньям).
Для ребят и их родителей эти занятия будут совершенно бесплатны. Чтобы начать обучение, достаточно зарегистрироваться в группе Центра чтения по ссылке
или позвонить по телефону: 334-22-99.
Современная жизнь требует от успешного человека оперативного восприятия и переосмысления большого объема информации разного рода. Для этого существуют различные методики быстрого чтения, тренировки внимания и памяти, поэтому значение скорочтения и опыта, который дает участие в конкурсе «Книжное ГТО» сложно переоценить. В минувшем 2019 году проект победил в номинации «Духовность и культура» V юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в Самарской области, поэтому у СОУНБ появилась возможность повысить уровень подготовки участников к мероприятию, передает пресс-служба минкульта СО.
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