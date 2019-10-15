В СОУНБ откроется мексиканская фотовыставка «Фрида и Диего: улыбка на полпути»

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Мексиканское агентство по международному сотрудничеству и Посольство Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации в рамках Дней Мексики в Самарской области представит фотовыставку «Диего и Фрида: улыбка на полпути».На выставке будет представлено 96 фотографий. Экспозиция расскажет удивительную историю любви яркой художницы Фриды Кало и эксцентричногомонументалиста Диего Ривера. Диего и Фрида были одной из самых противоречивых пар в истории искусства Мексики. Их яркие личности вызывали усовременников неоднозначную реакцию, оба сформировали уникальное явление своего времени.Они были вместе в течение почти 25 лет – с заключения брака в 1929 г. до смерти Фриды в 1954 г. Их отношения состояли из бесконечной череды встреч ирасставаний, они любили и ненавидели, постоянно соревновались, заводили романы на стороне, страдали, но не могли жить друг без друга. Интересный ималоизвестный факт - в Кало был влюблен Лев Троцкий, друг Диего. Фотовыставка приоткроет дверь в удивительный мир художников и их знаменитых друзей изнакомых. Особенно выделяются на общем фоне некоторые снимки, которые были сделаны друзьями супружеской пары: Мануэлем Альварес Браво, НиколасомМюреем и Эдвардом Уэстоном в период пребывания Диего и Фриды в США.Фотографии расскажут о самых разных этапах в жизни супругов: дне свадьбы, болезни Фриды, последних днях, проведенных вместе, передает пресс-служба облправительства.