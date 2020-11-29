В СОУНБ откроется итоговая выставка живописных работ Николая Кулебакина «Путник»

133

3 декабря в 18.00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие итоговой выставки живописных работ Николая Кулебакина «Путник». Куратором выступает сын художника – Денис Кулебакин.

Итоговая выставка «Путник» познакомит зрителей с наиболее полным собранием живописных работ художника – более 60 полотен,­ – включая ­неизвестные, которые ранее нигде не выставлялись.

Николай Николаевич Кулебакин – талантливый живописец, график, член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП – ЮНЕСКО. Его работы находятся в коллекциях Курганского областного музея, Республиканского закупочного центра в Москве, в частных коллекциях в США, Германии, Венгрии, Израиле, Болгарии и России. Николай Кулебакин работал в жанре абстрактного экспрессионизма, в его картинах угадывается влияние Джексона Поллока и Марка Ротко. Самарское искусство всегда тяготело к абстракции, поэтому особенно интересно посмотреть на работы Мастера и сравнить их с тем, что делают самарские художники сейчас.

Земляки знают творчество Кулебакина по монументальным работам в интерьерах Куйбышевского политехнического института (ныне Самарский технический университет), отеля «Ренессанс» и здания Самарского железнодорожного вокзала.

Совсем недавно, пятого ноября 2020 г., пришло печальное известие: талантливого мастера не стало. Итоговая выставка, которая наиболее полно поможет представить творчество художника, станет почтением и данью памяти Николаю Николаевичу Кулебакину.

С экспозицией можно будет ознакомиться с 3 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.

Режим работы галереи «Новое пространство»:

Вторник, воскресенье: 10.00 – 18.00

Среда – суббота: 10.00 – 20.00

Выходной день: понедельник, передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО