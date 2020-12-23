В СОУНБ научат сочинять сказки

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24 декабря в 19.00 состоится видеолекция Дениса Либстера на тему: «Ловись, сказка, большая и маленькая: секреты сочинительства для детей и взрослых». Мероприятие состоится в рамках проекта «Умный четверг», который реализуется при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова.

Денис Либстер – известный самарский журналист, редактор, писатель-сказочник, основатель проекта «Мастерская сказки». Вот уже тысячи лет люди рассказывают сказки. Этот жанр появился значительно раньше, чем литература. Сегодня они переживают второе рождение: блокбастеры о сказочных героях делают кассу Голливуду, а сторителлинг уже лет пять is a New Black.

Сказочник и основатель проекта «Мастерская сказки» Денис Либстер расскажет, почему людям так нравится мир сказки, и поделится секретами мастерства. Где искать героев для своих историй? Какие вопросы помогают сказочникам и писателям найти неожиданные сюжетные повороты? Как сказка может помочь детям и взрослым, и откуда появился термин «сказкотерапия»? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на лекции.

Посмотреть и послушать видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях, передает пресс-служба СОУНБ.