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Новости /  Общество /  Социум  

В СО за три года было создано 1663 субъекта малого предпринимательства

23 января 2020 21:47
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Что позволило обеспечить занятость безработных граждан на областном рынке труда.
На протяжении 2016-2019 годов в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики СО в муниципалитетах было создано 1663 субъекта малого предпринимательства, что позволило обеспечить занятость безработных граждан на областном рынке труда.

Среди тех,кто открыл свое дело в 2019 году – Александра Котельникова.

Девушка, благодаря единовременной помощи службы занятости, открыла детский аквацентр «ОстровОк», где не только учит плавать, но и помогает побороть физические и неврологические проблемы методами гидротерапии.

Для того,чтобы получить финансовую помощь на открытие собственного дела необходимо:

- состоять на учете в ЦЗН в статусе безработного;
- разработать бизнес-план (можно обратиться за помощью к специалистам службы занятости);
- защитить бизнес-план перед комиссией, передает пресс-служба Минтруда СО.


Фото:   пресс-служба Минтруда СО
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Комментарии


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Что позволило обеспечить занятость безработных граждан на областном рынке труда.
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