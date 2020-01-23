В СО за три года было создано 1663 субъекта малого предпринимательства

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На протяжении 2016-2019 годов в регионе при содействии министерства труда, занятости и миграционной политики СО в муниципалитетах было создано 1663 субъекта малого предпринимательства, что позволило обеспечить занятость безработных граждан на областном рынке труда.Среди тех,кто открыл свое дело в 2019 году – Александра Котельникова.Девушка, благодаря единовременной помощи службы занятости, открыла детский аквацентр «ОстровОк», где не только учит плавать, но и помогает побороть физические и неврологические проблемы методами гидротерапии.Для того,чтобы получить финансовую помощь на открытие собственного дела необходимо:- состоять на учете в ЦЗН в статусе безработного;- разработать бизнес-план (можно обратиться за помощью к специалистам службы занятости);- защитить бизнес-план перед комиссией, передает пресс-служба Минтруда СО.Фото: пресс-служба Минтруда СО