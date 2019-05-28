В СО встретили сводный отряд полиции, вернувшийся из Чеченской Республики

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В состав сводного отряда Самарской области вошли представители таких служб как уголовный розыск, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ППС, ДПС и многие другие. Находясь в командировке полицейские выполняли разные задачи по охране правопорядка, обеспечению общественной безопасности, а также принимали участие в проведении специальных мероприятий.Сотрудники сводного отряда достойно выполняли свои обязанности и оказывали помощь чеченским коллегам.Пролетели месяцы службы, и вот наши земляки благополучно прибыли на родную землю, где их встречают родные и близкие, коллеги и товарищи. Самыми теплыми объятиями и искренними улыбками встретили жены и дети полицейских.Вернувшиеся из командировки сотрудники ОВД после непродолжительного отдыха вновь заступят на службу, теперь уже в родных подразделениях, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: ГУ МВД по Самарской области