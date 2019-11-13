В СО впервые использовали беспилотный летательный аппарат при проведении инспекторской проверки ГЖИ

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В сентябре служащие региональной жилинспекции освоили курс по управлению гражданскими беспилотными летательными аппаратами, который специально был создан Центром беспилотных систем Самарского университета совместно с Институтом дополнительного профессионального образования. Сейчас, уже на практике, наглядно продемонстрировали, что компактный беспилотник, управляемый опытным оператором с земли — это гораздо более безопасный, надёжный и эффективный способ проинспектировать объект.Внедрению передовых технологий предшествовала длительная подготовка. Специалисты научились управлять беспилотным аппаратом как в зоне видимости, так и вне ее, самостоятельно составлять полетное задание и программировать автономное движение по заданному маршруту. Затем получили удостоверение, разрешающее допуск к полётам, стали сертифицированным операторами, которые работают совместно с инспекторами при проведении проверок.Виктория Каткова, руководитель ГЖИ Самарской области прокомментировала использование беспилотных летальных аппаратов: «Наша работа зачастую связана с некими трудностями чисто физического характера. Инспектору надо забраться, на крышу дома, обследовать её, посмотреть на верхние детали фасадов, элементов кровли многоквартирных домов. Обследовать такие места, которые не видны с земли. Иногда добраться до таких мест невозможно: например, не обеспечен доступ. А часто, это опасно для жизни нашего инспектора. Например, зимой на скатной крыше, покрытой наледью, по технике безопасности не рекомендуется находиться. Бывает, недобросовестная управляющая компания создает препятствия, чтобы скрыть недостатки в своей работе. Тогда, нашим незаменимым помощником, становится дрон».Испытания показали: практически все объекты с дрона можно снять с гораздо лучшим качеством, с ракурсов, недоступных как с земли, так и с крыши. Работа выполняется гораздо качественнее, быстрее, без проблем с доступом к объектам и без риска для инспектора.Людмила Невежина, которая стала первым инспектором, применившим беспилотник, оценила помощь дронов в своей работе: «Мы проверяем качество работы фонда капремонта и находимся на расстоянии от проверяемого объекта примерно 30 метров, высота полёта примерно 20 метров. Далеко не всё можно снять с земли. А чтобы нормально снять детали кровельного покрытия, как нам это необходимо в данном случае, надо туда подняться. Сейчас ещё ничего, а когда на крыше снег, да ещё с наледью, там находиться вообще нежелательно без специального снаряжения даже работникам УК или подрядных организаций. А с дрона всё получается быстро и без проблем.».Сегодняшний, успешный опыт испытания беспилотников при проведении инспекторских проверок будет внедряться и дальше. Предстоят проверки в Самаре и Тольятти, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети