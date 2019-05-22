В СО в летний период на временных работах будет трудоустроено больше подростков

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В текущем году по инициативе Губернатора Самарской областивдвое увеличен объем средств, заложенных на трудоустройство несовершеннолетних в период каникул. В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы» запланировано трудоустройство более 11 тыс. подростков. Это на треть больше, чем в 2018 году (8784 подростка). Размер материальной поддержки службы занятости составляет 2250 рублей в месяц.По состоянию на 21.05.2019 участниками мероприятия стали 865 подростков. Заключено 78 договоров с работодателями на сумму почти 3 млн рублей. Особенно активно трудоустройство начнется в период летних каникул.Чаще всего подростки работают по таким профессиям, как помощник библиотекаря, помощник воспитателя, помощник педагога-организатора, помощник специалиста по работе с молодежью, помощник тренера, помощник педагога дополнительного образования. Такжеосваивают и рабочие профессии: слесарь по контрольно-измерительным приборам, слесарь-ремонтник, столяр. Подростки принимают участие и в благоустройстве своих городов, сел, деревень в качестве разнорабочих, рабочих по благоустройству населенных пунктов.К общественно полезным работам уже приступили старшеклассники пгт. Дубовый Умет Волжского района. Одно из любимых мест работы – историко-краеведческий музей им. А.В.Юшкина. Его руководство трудоустраивает 5-6 человек ежемесячно. Помимо уборки иблагоустройства территории подростки охотно помогают сотрудникам и в подготовке экспозиций, а старшеклассники пробуют себя и качестве экскурсоводов, как, например, Татьяна Горюнова. По мнению девушки, это отличная возможность не только с пользой проводить свободное время, но и заработать собственные деньги. Старшеклассница уже четвертый год работает в музее, место работы подсказала мама – в прошлом музейный работник.Администрация сельского поселения Дубовый Умёт активно привлекает несовершеннолетних к таким работам, как благоустройство, уборка территорий. Подростки охотно помогают ветеранам и одиноким пенсионерам. В прошлом году на временных работах было задействовано 80 подростков.Реализация мероприятия позволяет приобщить молодых людей к общественно-полезному труду, получить трудовые навыки, оградить их от негативного влияния улицы, способствует снижению уровня наркомании и алкоголизма среди молодежи. При трудоустройстве на временные рабочие места приоритетное внимание уделяется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и миграционной политики СО.