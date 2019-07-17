В СО в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Арсенал" возбудили 8 уголовных дел
17 июля 2019 23:06
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В ходе проведения мероприятия полицейскими было проверено 992 владельца охотничьего оружия, составлено 52 административных протокола, изъято 78 диниц оружия и 357 патронов различного калибра.
В ходе работы стражами правопорядка было выявлено 7 лиц, подозреваемых в совершении преступлений связанных с незаконным оборотом оружия, органы предварительного следствия возбудили 8 уголовных дел по фактам незаконного хранения и изготовления оружия.
Главное Управление МВД России по Самарской области обращает внимание граждан! Если у Вас есть незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, то данные предметы необходимо сдать в ближайший отдел полиции. Этим Вы обезопасите себя, а также сможете получить материальное вознаграждение, в размере предусмотренным законом постановлением Правительства Самарской области от 30.04.2014 №242 «О денежном вознаграждении за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности.
Порядок приема от населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ на возмездной основе можно посмотреть здесь, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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