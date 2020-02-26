В СО студента колледжа наградили за помощь, оказанную сотрудникам транспортной полиции

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Поводом для встречи стало вручение студенту 1-го курса благодарственного письма начальника Тольяттинского линейного отдела полиции подполковника полиции Д.А. Казакова и памятного подарка за помощь, оказанную органам внутренних дел, и проявленную высокую ответственность при исполнении гражданского долга.В конце января 2020 года молодой человек нашёл на парковке возле железнодорожного вокзала станции Жигулёвское море кошелёк, который отнёс в дежурную часть линейного отдела полиции для передачи владельцу. В кошельке оказалась денежная сумма в размере 6500 рублей. Сотрудники транспортной полиции оперативно установили владельца и вернули ему утерянную вещь.Также в ходе встречи полицейские рассказали молодым людям об их правах и обязанностях, об уголовных и административных правонарушениях, а также об особенностях и порядке привлечения несовершеннолетних к ответственности за их совершение, подробно объяснив, что любой проступок влечёт серьёзные последствия и может неблагоприятно отразиться на будущей жизни и профессиональной деятельности. Кроме того, сотрудники транспортной полиции напомнили ребятам основные правила поведения на объектах железнодорожного и водного транспорта, передает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.Фото из открытых источников