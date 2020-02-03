В СО стартует отборочный тур Девятнадцатых молодёжных Дельфийских игр России
3 февраля 2020 19:26
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С 4 по 6 февраля в Самаре стартует отборочный (региональный) тур подготовки к Девятнадцатым молодёжным Дельфийским играм России. Организатор: Государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство социокультурных технологий».
Цель проведения Игр — выявление и поддержка одарённой творческой молодёжи России; просвещение, эстетическое и патриотическое воспитание, формирование нравственных ценностей среди молодёжи; укрепление единого культурного пространства страны.
Всероссийские Девятнадцатые молодёжные Дельфийские игры пройдут с 24 по 29 апреля 2020 года в г. Омске.
На протяжении всей истории существования Дельфийских игр в России Самарская область не только активно участвовала в них, но и неоднократно становилась победителем.
На базе агентства состоятся заочные прослушивания и просмотры (по видеозаписям) по 21 номинации: фортепиано, скрипка, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, балалайка, домра, баян/аккордеон, классическая гитара, саксофон, флейта, академическое пение, сольное народное пение, ансамблевое народное пение, эстрадное пение, классический танец, народный танец, современная хореография, художественные ремёсла, народные инструменты, духовые инструменты.
В состав жюри отборочного тура входят профессора, доценты, преподаватели Самарского государственного института культуры (Наталья Владимировна Бикметова, Александр Александрович Мальцев, заслуженные работники культуры РФ Виталий Палладьевич Максимов, Владимир Александрович Дрындин), Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина (Галина Михайловна Мисюк), Самарского государственного социально-педагогического университета (Мария Дмитриевна Чегодаева), Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова (Михаил Геннадьевич Куликов и М.Д. Чегодаева), Самарского хореографического училища (заслуженная артистка РФ Валентина Николаевна Пономаренко).
По итогам прослушиваний и просмотров лучшие исполнители будут рекомендованы жюри к участию в Девятнадцатых молодёжных Дельфийских играх в городе Омске. Итоги прослушиваний и состав делегации окончательно будут утверждены в первой декаде марта 2020 года, передает пресс-служба облправительства.
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