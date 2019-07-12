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Новости /  Общество /  Социум  

В СО стартовал прием заявок на участие во всероссийской футбольной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава – 2019»

12 июля 2019 14:15
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Заявки будут принимать до 1 августа, после чего начнутся футбольные матчи.
Дворовые футбольные команды приглашают к участию в турнире «Уличный красава 2019». Прием заявок открыт на сайте уличныйкрасава.рф.

Заявки будут принимать до 1 августа, после чего начнутся футбольные матчи.

Муниципальный этап пройдет с 15 августа по 11 сентября. Региональные этап – с 12 по 28 сентября. Окружной этап – с 29 сентября по 6 октября. Финал всероссийской акции «Уличный красава – 2019» пройдет с 11 по 13 октября.

Победители получат за третье место фирменные мячи, за второе место – сертификат на установку площадки для воркаута в своем дворе. Команды, занявшие первые места уже по традиции станут обладателями сертификатов на установку футбольной площадки, передает пресс-служба облправительства. 
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