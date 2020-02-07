В СО социальный контракт помогает мамам в декрете открыть свое дело

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Самарская область – это один из тех регионов, где первые социальные контракты были заключены еще в 2010 году с целью поддержания малоимущихсемей и одиноко проживающих граждан.Социальный контракт позволяет не только преодолеть трудную жизненную ситуацию, но и получить возможность обеспечивать себя самостоятельно напротяжении длительного периода времени. Например, открыть свое дело. Именно такой возможностью и воспользовалась многодетная мама Татьяна Рябова из Тольятти.В семье Татьяны и Владимира Рябовых трое детей. Сын Руслан и дочь Виктория – школьники, маленькой Полине меньше годика. С появлением третьегоребенка, стало больше потребностей. Поэтому Татьяна решилась открыть свое дело. Она всегда отлично шила, а теперь любимое хобби переросло в работу,приносящую неплохой доход. В ее умелых руках разноцветные ткани превращаются в уютные пледы, полотенца и покрывала.«Я с детства люблю шить. Примерно 5 лет назад зарегистрировала ИП, и начала шить на обычной старенькой машинке. Ее мощности не хватало, многозаказов не возьмешь. На приобретение современной техники у нас не было средств,– говорит Татьяна. - Благодаря соцконтракту у меня появилась новаяпромышленная швейная машина».После рождения третьего ребенка, семья переехала в квартиру побольше, купленную в ипотеку. Возможность шить и продавать текстиль позволяет Татьянекормить всю семью и выплачивать ипотеку.В Самарской области за счет средств областного бюджета в 2019 году заключено 1 416 социальных контрактов на сумму 45,1 млн. рублей. Средний размер выплат составил около 32 тыс. рублей.Социальную помощь на основании социального контракта можно на такие цели как:- прохождение профессиональной подготовки или переподготовки с последующим трудоустройством,- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности,- ведение личного подсобного хозяйства,- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.Размер денежной выплаты по социальному контракту составляет до 50 000 рублей.Подать заявление на оказание социальной помощи в виде социального контракта можно в комплексных центрах социального обслуживания населения поместу жительства, передает пресс-служба облправительства.