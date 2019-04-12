В СО состоится благотворительный концерт ансамбля народных инструментов «ВолгаFolk band»

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15 апреля в 15.00 в селе Челно-Вершины в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями состоится благотворительный концерт «Струнная рапсодия» ансамбля народных инструментов «ВолгаFolk band» Самарской государственнойфилармонии. Концерт организован в рамках музыкально-просветительского проекта «Музыка для Всех-II» и пройдет при поддержке ПАО «Лукойл».В 2018 году Самарская государственная филармония второй раз стала победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл». Музыкально-просветительский проект «Музыка для Всех-II» был признан победителем IV конкурса социальных и культурныхпроектов в номинации «Духовность и культура».Цель проекта «Музыка для Всех-II» - выявление и реализация творческого потенциала среди детей с ограниченными возможностями и особенностями развития.Руководитель проекта – директор ГБУК «Самарская филармония» Елена Козлова. Авторидеи – руководитель Ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии«Волга folk band» Дмитрий Буцыков.Программа:1. В. Андреев «Вариации на тему «Светит месяц»2. П. И. Чайковский «Марш», «Танец феи драже» и «Трепак» из балета «Щелкунчик».3. А. Хачатурян «Лезгинка» из балета «Гаяне».4. Д. Буцыков «Будь счастлив», фантазия на известные эстрадные темы5. С. Качалин «Старое банджо». Соло Д. Косяков.6. Е. Быков «Елочки-сосеночки. Соло Д. Буцыков и Д. Косяков7. М. Блантер «Катюша».8. В. Городовская «Калинка».9. А. Цыганков-В. Беляев «Цыганочка».Состав ансамбля:Руководитель коллектива - Дмитрий Буцыков (балалайка прима)Татьяна Полумордвинова (домра малая)Дмитрий Косяков (балалайка прима, альт)Ирина Исаева (домра альтовая)Ринат Хабибуллин (балалайка контрабас)Дмитрий Власенко (баян)Александр Харитонов (перкуссия), передает пресс-служба облправительства.