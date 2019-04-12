В СО состоится благотворительный концерт ансамбля народных инструментов «ВолгаFolk band»
12 апреля 2019 16:51
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филармонии. Концерт организован в рамках музыкально-просветительского проекта «Музыка для Всех-II» и пройдет при поддержке ПАО «Лукойл».
В 2018 году Самарская государственная филармония второй раз стала победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл». Музыкально-просветительский проект «Музыка для Всех-II» был признан победителем IV конкурса социальных и культурных
проектов в номинации «Духовность и культура».
Цель проекта «Музыка для Всех-II» - выявление и реализация творческого потенциала среди детей с ограниченными возможностями и особенностями развития.
Руководитель проекта – директор ГБУК «Самарская филармония» Елена Козлова. Автор
идеи – руководитель Ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии
«Волга folk band» Дмитрий Буцыков.
Программа:
1. В. Андреев «Вариации на тему «Светит месяц»
2. П. И. Чайковский «Марш», «Танец феи драже» и «Трепак» из балета «Щелкунчик».
3. А. Хачатурян «Лезгинка» из балета «Гаяне».
4. Д. Буцыков «Будь счастлив», фантазия на известные эстрадные темы
5. С. Качалин «Старое банджо». Соло Д. Косяков.
6. Е. Быков «Елочки-сосеночки. Соло Д. Буцыков и Д. Косяков
7. М. Блантер «Катюша».
8. В. Городовская «Калинка».
9. А. Цыганков-В. Беляев «Цыганочка».
Состав ансамбля:
Руководитель коллектива - Дмитрий Буцыков (балалайка прима)
Татьяна Полумордвинова (домра малая)
Дмитрий Косяков (балалайка прима, альт)
Ирина Исаева (домра альтовая)
Ринат Хабибуллин (балалайка контрабас)
Дмитрий Власенко (баян)
Александр Харитонов (перкуссия), передает пресс-служба облправительства.
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