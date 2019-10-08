В СО сохраняется высокая пожарная опасность лесов (IV класс). Не разводите огонь в неустановленных местах
8 октября 2019 16:14
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Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Обращаем внимание на то, что повышается риск загораний мусора и сухой травы, возникновения природных пожаров!
Опасными факторами при горении сухой травы, несанкционированных сельхозпалах являются: задымленность, смог, огонь.
Травяные, природные пожары очень опасны, поскольку ситуация на них может измениться мгновенно. Даже при тушении невысокой травы можно погибнуть или получить сильные ожоги. Травяные пожары быстро распространяются (иногда за считанные секунды) и могут внезапно оказаться за спиной человека!!!
Главное управление настоятельно рекомендует следовать правилам поведения в пожароопасный сезон:
- соблюдайте запрет на посещение лесов;
- не разводите костер в лесу, лесопарках и в зонах отдыха (даже вблизи водоёмов);
- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.;
- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного или природного пожара.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи), Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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