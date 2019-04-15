В СО с рабочим визитом прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев

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Вместе сон осмотрит ключевые объекты системы МЧС региона.Евгений Зиничев и губернатор СО проверили работу Центра управления кризисными ситуациями.Отсюда, из ЦУКС, осуществляется наблюдение за территорией СО, управление противопожарными формированиями, а также общее руководство при устранении ЧС.Здесь же проходит большое совещание по вопросам защиты от ЧС и пожаров.Дмитрий Азаров поблагодарил Евгения Зиничева за визит в регион и постоянное внимание к обеспечению деятельности подразделений МЧС области: за последние годы многое сделано в плане оснащения техникой.Большой вклад в развитие региональной системы безопасности и предотвращения ЧС вносит Правительство области. Ежегодно на эти цели выделяется около миллиарда рублей. В противопожарной службе СО работают 2100 человек - это 65 частей. Помогают работе около 3000 добровольцев.Глава региона поблагодарил Евгения Зиничева за достигнутую договорённость о передаче части материально-технических средств МЧС добровольным дружинам.«Мы с главами муниципальных образований оперативно отработаем процесс. Это безусловно укрепит техническу оснащенность, вооруженность добровольческих объединений, и будет способствовать эффективной защите населения», - отметил Дмитрий Азаров.В свою очередь, Евгений Зиничев отметил вклад главы региона в развитие службы и высокую готовность СО к решению оперативных задач.В ходе совещания подробно обсудили и оперативную обстановку в регионе:- Ситуация с паводком в СО контролируемая и спокойная. Подтопления населённых пунктов нет.- Однако раньше времени в регионе начался пожароопасный сезон, есть возгорания сухостоя.На оперативном совещании на пожароопасную обстановку было обращено внимание всех служб и глав муниципалитетов.Большое внимание должно уделяться профилактике, а также наблюдению за территорией.По словам губернатора, контроль здесь должен быть обеспечен круглосуточный, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.