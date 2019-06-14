В СО прошли учебно-методические сборы среди подразделений специального назначения ФСИН России, дислоцированных в ПФО

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Занятия проходили в городе Тольятти в стрелковом комплексе «Ловчий плюс». Руководил сборами заместитель начальника отдела по руководству отделами специального назначения управления режима и надзора ФСИН России полковник внутренней службыЦель мероприятия: обучение сотрудников отделов специального назначения современным методикам проведения занятий по огневой подготовке и приемам скоростной стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Ярыгина в составе групп в период выполнения задач в условиях чрезвычайных обстоятельств.На протяжении десяти дней сотрудники УИС знакомились с общими правилами безопасности при обращении с пистолетом и автоматом, командами, подаваемыми на огневом рубеже, основам меткого выстрела, изготовке, стрельбе из различных положений, тренировались в медленной стрельбе с одной и двух рук. Работали в паре и тройках. Занятия проводили опытные инструкторы.По окончании все участники сдали выходной стрелковый тест.По мнению полковника Виктора Архарова, сборы прошли на высоком уровне, поставленные задачи были выполнены, получен хороший результат.В завершении мероприятия врио начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Денис Шматов поблагодарил организаторов за проделанную работу, а также отметил, что теперь полученные знания сотрудники подразделений специального назначения смогут передать своим сослуживцам на местах, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области