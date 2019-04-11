В СО пройдет XII Межрегиональный литературно-художественный фестиваль инвалидов по зрению «Театр без границ»

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В фестивале примут участие команды Ульяновской и Оренбургской областей, а также 10 команд г.о. Самара и муниципальных районов Самарской области.Фестиваль — завершающее мероприятие просветительской программы «Театр без границ»: Самарский драматический театр как доступная форма духовно-нравственного просвещения для инвалидов по зрению».С ноября по декабрь 2018 года в Самарской областной библиотеке для слепых и ее обособленных структурных подразделениях, местных организациях СОО ВОС, коллективах регионов Российской Федерации, привлеченных к участию в фестивале, шла активная подготовка. За это время сотрудники библиотеки для слепых подготовили тифлокомментарии на 10 аудиофайлов пьес в постановке Самарского академического театра драмы им. М. Горького, перевели текстовые материалы по истории Самарского театра драмы в формат, доступный для инвалидов по зрению. С помощью жеребьевки творческие коллективы определили фрагменты для постановки театрального представления по произведению А.С. Грибоедова «Горе от ума».В январе участники фестиваля приступили к изучению адаптивной литературы и подготовке театрального представления, начались демонстрации театральных представлений на территориях муниципальных образований.На заключительном этапе просветительской программы в рамках фестиваля 20 апреля творческие коллективы — люди с проблемами зрения — выступят в роли актеров и режиссеров в театральной постановке «Горе от ума» по одноименному произведению А.С. Грибоедова.Спектакль «Горе от ума» популярен во многих театрах. Но этот проект уникален тем, что в нем играют актеры – инвалиды по зрению. Они творят чудо из звуков – звук шагов, бульканье воды при наливании чая в чашку, звук снятой телефонной трубки. Маленькие хитрости не видны зрителю. Отсутствие зрения компенсируется другими обостренными чувствами — слухом, обонянием, осязанием. На сцене особенные люди используют все эти чувства. Актеры либо отсчитывают шаги, либо засекают время между действиями, запоминают музыку, скрип полового покрытия, ориентируются по шороху платья, прикосновению руки.На постановку спектакля ушло три месяца. Начинались репетиции с читки пьес и распределения ролей, а затем актеры учили тексты своих ролей по Брайлю. Для тех, кто лучше запоминает на голос, библиотекари начитывали текст на аудионоситель.Перед спектаклем была проделана колоссальная работа. Каждому актеру ставили жесты. Движения актеров тщательно отрабатывались. Труднее всего пришлось тотально незрячим: бывает, актер идет не в ту сторону или во время диалога смотрит не на собеседника.Программа фестиваля:19 апреля – Заезд участников фестиваля.20 апреля:10:00 — Открытие фестиваля.10:30 — Театральное представление на основе произведения А.С. Грибоедова «Горе от ума» (каждая команда покажет свою часть спектакля).14:00 — Интеллектуальная игра на знание истории и репертуара Самарского академического театра драмы им М. Горького. Игра пройдет в режиме «брейн-ринга».17:30 — Закрытие фестиваля. День завершится «Библионочью», в рамках которой состоится литературный бал с танцами под музыку XIX века и пройдет фотосессия в костюмах, подготовленных участниками фестиваля к спектаклю «Горе от ума».21 апреля – Отъезд участников фестиваля, передает пресс-служба облправительства.