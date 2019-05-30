В СО проходит акция «Судебные приставы — детям»
30 мая 2019 15:35
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Ранее утро для судебных приставов начинает с выхода на адрес должника-алиментщика. Таких в Кировском районе г. Самары 519 человек. Одним из них является гражданин А., который задолжал своему ребенку свыше 700 тысяч рублей. Застать мужчину дома не удалось. Дверь открыли его родители. Мать гражданина А. пояснила, что сына дома нет. Он уехал на заработки в Елховский район. Почему о том, что трудоустроился, не сообщил работникам Службы, она не знает, но требования о явке на прием к судебным приставам ему передаст, как только он на выходные вернется в город.
Следующий адрес — алиментщица дома. Дверь гражданка Д., которая и задолжала своему ребенку, открыла сама. Долг ее перед сыном составил 30 тысяч рублей. За уклонение от уплаты алиментов в отношении нее судебными приставами был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, после чего она была доставлена в суд, где ей назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ.
Напомним, в Самарской области единовременно со всей территорией России стартовала информационная акция «Судебные приставы — детям». Ее целью является повышение эффективности взыскания алиментных платежей и привлечение внимания общественности к нарушению прав детей. Судебные приставы Самарской области усиленно отрабатывают вопросы взыскания алиментов, предоставления жилья детям - сиротам, иной деятельности, связанной с защитой прав детей, оказанием шефской помощи детским домам.
Информационная акция «Судебные приставы — детям» приурочена к международному Дню защиты детей и проходит в период с 27.05.2019 по 01.06.2019, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области
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