В СО подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

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На суд жюри, которое возглавил Председатель Общественного совета Александр Шахов, было представлено 79 творческих работ детей сотрудников ОВД в трех возрастных категориях. Выбрать победителей было непростой задачей. Юные художники изображали своих родителей, а также их нелегкие рабочие будни. Оригинальные, полные неподдельной теплоты и любви детские рисунки вызвали полный восторг у взрослых.Представители конкурсной комиссии отметили, что ребята с недетской серьезностью отнесли к теме и в своих работах постарались максимально её раскрыть. Жюри просмотрели каждое произведение и определили трех победителей в каждой категории.В самой младшей - лучшим стал рисунок 6-летней Ульяны Шуваевой, в средней – работа 11-летней Вероники Кудашевой, а в старшей возрастной группе победила 14-летняя Дарья Мурзина.Работы девочек будут направлены в Москву для участия в финале Всероссийского конкурса, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области