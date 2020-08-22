В СО подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»

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Оценки складывались по результатам двух этапов: очного и заочного. В заочном этапе участники готовили презентацию, где рассказывали о своих достижениях в сфере детских и молодежных общественных объединений, а также видео-рассуждение на одну из предложенных тем для выбранной номинации.Всего в конкурсе приняло участие 53 деятеля детских и молодежных общественных объединений. По результатам двух этапов победителями стали:Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 15 лет»:- 1 место – Климова Арина Алексеевна, первичное отделение РДШ МБОУ школа № 72 г.о. Самара;- 2 место – Панарина Мария Александровна, Совет президентов МБОУ школы № 41 «Гармония», г.о. Самара;- 3 место – Комков Вячеслав Владимирович, молодежное объединение «Изнанка», г.о. Отрадный;Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 16 до 17 лет»:- 1 место – Пономарев Алексей Максимович, Районный штаб Автозаводского района МБУ ММЦ «Шанс», г.о. Тольятти;- 2 место – Абрамова Марина Александровна, молодежное объединение «Изнанка», г.о. Отрадный;- 3 место – Якушина Татьяна Сергеевна, школьный волонтерский отряд «Поколение добра», г.о. Самара;Номинация «Лидер молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет»:- 1 место – Моисеева Екатерина Николаевна, Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти», г.о. Тольятти;- 2 место – Ницетова Анна Андреевна, молодежное объединение «Городской школьный парламент - Совет РДШ», г.о. Самара;- 3 место – Атылина Надежда Алексеевна, Региональная ресурсная площадка «Волонтеры культуры. Регион 63» на базе ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека», г.о. Самара;Номинация «Лидер молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет»:- 1 место – Епонешникова Екатерина Николаевна, молодежное общественное объединение Самарской области «Новые люди», г.о. Чапаевск;Номинация «Руководитель детского общественного объединения от 18 до 23 лет»:- 1 место – Демушкина Ольга Олеговна, молодежное объединение «Городской школьный парламент - Совет РДШ», г.о. Самара;- 2 место – Анненкова Екатерина Андреевна, МБОУ школа № 74 г.о. Самара;Номинация «Руководитель детского общественного объединения от 24 до 30 лет»:- 1 место – Семеновых Марина Федоровна, пресс-центр МБОУ школа № 163 г.о. Самара;- 2 место – Лазарева Ксения Николаевна, спортивный клуб «Олимпионики», г.о. Самара;- 3 место – Черняев Андрей Германович, детское объединение «Спутник», детское объединение «Колобот», г.о. Самара;Номинация «Руководитель молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет»:- 1 место – Изотова Юлия Николаевна, Региональная ресурсная площадка «Волонтеры культуры. Регион 63» на базе ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека», г.о. Самара;- 2 место – Филатов Виталий Вячеславович, Совет старост Самарского университета, г.о. Самара;- 3 место – Новичков Андрей Евгеньевич, Студенческий совет г.о. Новокуйбышевск;Номинация «Руководитель молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет»:- 1 место – Сушилин Сергей Николаевич, Самарская городская общественная организация «Детско-молодежный спортивно технический клуб «Контур», г.о. Самара;- 2 место – Россиева Екатерина Николаевна, молодежное объединение «Изнанка», г.о. Отрадный;- 3 место – Роднова Надежда Александровна, Безенчукское местное отделение Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы».В 2019 году участники конкурса прошедшие во Всероссийский конкурс и привезли победу в 2 номинациях: Антон Уваров, председатель студенческого совета Самарского энергетического колледжа, стал лауреатом 3 степени в номинации «Лидер молодежного общественного объединения», а Ольга Николаева, руководитель волонтерского отряда «Поколение добра» Школы № 163» г.о. Самара, заняла 1 место вноминации «Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет».Организаторами регионального этапа Конкурса является организатором Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики», а соорганизаторами — Самарское региональное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и Молодежное правительство Самарской области, передает пресс-служба облправительства.