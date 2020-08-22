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В СО подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»

22 августа 2020 09:22
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Жюри конкурса провели интервью с участниками в формате онлайн-собеседований, чтобы по его результатам составить рейтинг каждой из номинаций и выбрать победителей.
В Самарской области прошел очный этап XII конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Жюри конкурса провели интервью с участниками в формате онлайн-собеседований, чтобы по его результатам составить рейтинг каждой из номинаций и выбрать победителей. Теперь они представят Самарскую область на Всероссийском этапе конкурса.

Оценки складывались по результатам двух этапов: очного и заочного. В заочном этапе участники готовили презентацию, где рассказывали о своих достижениях в сфере детских и молодежных общественных объединений, а также видео-рассуждение на одну из предложенных тем для выбранной номинации.

Всего в конкурсе приняло участие 53 деятеля детских и молодежных общественных объединений. По результатам двух этапов победителями стали:

Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 15 лет»:

- 1 место – Климова Арина Алексеевна, первичное отделение РДШ МБОУ школа № 72 г.о. Самара;
- 2 место – Панарина Мария Александровна, Совет президентов МБОУ школы № 41 «Гармония», г.о. Самара;
- 3 место – Комков Вячеслав Владимирович, молодежное объединение «Изнанка», г.о. Отрадный;

Номинация «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 16 до 17 лет»:

- 1 место – Пономарев Алексей Максимович, Районный штаб Автозаводского района МБУ ММЦ «Шанс», г.о. Тольятти;
- 2 место – Абрамова Марина Александровна, молодежное объединение «Изнанка», г.о. Отрадный;
- 3 место – Якушина Татьяна Сергеевна, школьный волонтерский отряд «Поколение добра», г.о. Самара;

Номинация «Лидер молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет»:

- 1 место – Моисеева Екатерина Николаевна, Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти», г.о. Тольятти;
- 2 место – Ницетова Анна Андреевна, молодежное объединение «Городской школьный парламент - Совет РДШ», г.о. Самара;
- 3 место – Атылина Надежда Алексеевна, Региональная ресурсная площадка «Волонтеры культуры. Регион 63» на базе ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека», г.о. Самара;

Номинация «Лидер молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет»:

- 1 место – Епонешникова Екатерина Николаевна, молодежное общественное объединение Самарской области «Новые люди», г.о. Чапаевск;

Номинация «Руководитель детского общественного объединения от 18 до 23 лет»:

 - 1 место – Демушкина Ольга Олеговна, молодежное объединение «Городской школьный парламент - Совет РДШ», г.о. Самара;
 - 2 место – Анненкова Екатерина Андреевна, МБОУ школа № 74 г.о. Самара;

Номинация «Руководитель детского общественного объединения от 24 до 30 лет»:

- 1 место – Семеновых Марина Федоровна, пресс-центр МБОУ школа № 163 г.о. Самара;
- 2 место – Лазарева Ксения Николаевна, спортивный клуб «Олимпионики», г.о. Самара;
- 3 место – Черняев Андрей Германович, детское объединение «Спутник», детское объединение «Колобот», г.о. Самара;

Номинация «Руководитель молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет»:

- 1 место – Изотова Юлия Николаевна, Региональная ресурсная площадка «Волонтеры культуры. Регион 63» на базе ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека», г.о. Самара;
- 2 место – Филатов Виталий Вячеславович, Совет старост Самарского университета, г.о. Самара;
- 3 место – Новичков Андрей Евгеньевич, Студенческий совет г.о. Новокуйбышевск;

Номинация «Руководитель молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет»:

- 1 место – Сушилин Сергей Николаевич, Самарская городская общественная организация «Детско-молодежный спортивно технический клуб «Контур», г.о. Самара;
- 2 место – Россиева Екатерина Николаевна, молодежное объединение «Изнанка», г.о. Отрадный;
- 3 место – Роднова Надежда Александровна, Безенчукское местное отделение Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы».

В 2019 году участники конкурса прошедшие во Всероссийский конкурс и привезли победу в 2 номинациях: Антон Уваров, председатель студенческого совета Самарского энергетического колледжа, стал лауреатом 3 степени в номинации «Лидер молодежного общественного объединения», а Ольга Николаева, руководитель волонтерского отряда «Поколение добра» Школы № 163» г.о. Самара, заняла 1 место в
номинации «Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет».

Организаторами регионального этапа Конкурса является организатором Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики», а соорганизаторами — Самарское региональное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и Молодежное правительство Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
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30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
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31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
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В центре внимания
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
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Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
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Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
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VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
20 августа 2020  14:04 
VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
 4-5 сентября 2020 года в Центре российской кинематографии «Художественный» им.Т.А.Ивановой состоится VII-й Открытый Самарский фестиваль независимого кино 70/30. Культура
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Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.
20 августа 2020  11:45 
В Самарской области подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.   Политика региона
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Акценты
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения
22 августа 2020  10:42 
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Государственного флага Российской Федерации
Триколор – это один из ярчайших символов нашего Отечества. Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на трудовые и ратные свершения  Социум
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Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.
20 августа 2020  19:57 
Дмитрий Азаров поручил провести проверку нарушений, связанных с реализацией свинины во время АЧС
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.  Политика региона
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Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
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19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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