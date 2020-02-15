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Новости /  Общество /  Социум  

В СО почтили память воинов, исполнявших служебный долг за пределами отечества

15 февраля 2020 21:34
117
На площади Памяти к монументу воинов, погибших в необъявленных войнах, возложили цветы.
В Самарской области, как и по всей России, почтили память воинов, исполнявших служебный долг за пределами отечества.

В возложении цветов на площади Памяти к монументу воинов, погибших в необъявленных войнах, приняли участие представители органов власти, общественных ветеранскихских организаций, военно-патриотических клубов, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:    пресс-служба облправительства
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Комментарии


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