В СО ожидается сильный дождь с порывами ветра

169

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 19 сентября местами по Самарской области ожидается сильный дождь (16-49 мм) усиление южного, северо-западного ветра порывы 15-18 м/с.



Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:



- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;



- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;



- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;



- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;



- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;



- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;



- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;



- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.



Будьте внимательны и осторожны, передает пресс-служба облМЧС.

Фото из открытых источников



