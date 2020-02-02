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Новости /  Общество /  Социум  

В СО ожидается мокрый снег и дождь с порывистым ветром. Гололедица.

2 февраля 2020 13:45
113
Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
По информации Приволжского УГМС с 19:00 2 февраля  до 19:00 3 февраля местами по Самарской области прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -5, +3°С. Гололедица.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;
- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;
- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.




Фото из открытых источников
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Комментарии


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