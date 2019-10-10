В СИЗО-2 СО организованы уроки мужества для детей сотрудников

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Примечательно, что посещение сызранских подростков СИЗО-2 стало традиционным. Здесь уже побывали с экскурсией воспитанники Дворца творчества детей и молодежи, учащиеся и преподаватели центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра».Что касается последнего мероприятия, то его программа была интересной и содержательной.Сотрудники СИЗО продемонстрировали искусство рукопашного боя, кинологи провели мастер-класс по дрессировке служебных собак, преследованию преступника при побеге, поимке осужденного, спрятавшегося в автотранспорте.Ребята посетили музей истории сызранского изолятора. В спортзале экскурсанты имели возможность потренироваться в сборке и разборке автомата, в надевании бронежилета и других предметов амуниции.В завершении детей угостили вкусной гречневой кашей и ароматным чаем., передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области