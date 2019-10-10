В СИЗО-2 СО организованы уроки мужества для детей сотрудников
10 октября 2019 14:35
91
Примечательно, что посещение сызранских подростков СИЗО-2 стало традиционным. Здесь уже побывали с экскурсией воспитанники Дворца творчества детей и молодежи, учащиеся и преподаватели центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Искра».
Что касается последнего мероприятия, то его программа была интересной и содержательной.
Сотрудники СИЗО продемонстрировали искусство рукопашного боя, кинологи провели мастер-класс по дрессировке служебных собак, преследованию преступника при побеге, поимке осужденного, спрятавшегося в автотранспорте.
Ребята посетили музей истории сызранского изолятора. В спортзале экскурсанты имели возможность потренироваться в сборке и разборке автомата, в надевании бронежилета и других предметов амуниции.
В завершении детей угостили вкусной гречневой кашей и ароматным чаем., передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 октября 2019 16:09
Сейчас в регионе работает 9 зарядных станций. Социум
36
10 октября 2019 16:02Цветы с доставкой в Москве - Flor2u.ru
Когда впереди – торжественное событие, на которое вы приглашены, самое время задуматься о выборе подарка. И букет цветов будет просто незаменим. Социум
12
10 октября 2019 15:09
К участию приглашаются школьники и студенты до 18 лет. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах. Социум
69
Здравоохранение
10 октября 2019 13:48
Отдельные заседания будут проведены для молодых кардиологов и студентов. Здравоохранение
96
9 октября 2019 16:22
Клиника работает в Самаре и предлагает высококачественные услуги. Она оснащена современным стоматологическим оборудованием, в ней используют инновационные... Здравоохранение
37
9 октября 2019 15:49
Для приёма посетителей в новом отделении оборудована «открытая» регистратура, для удобства ожидания гражданами осмотра врачом-психиатром работает... Здравоохранение
299
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14526
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14451
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14475
Туризм
9 октября 2019 13:08
Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
36
8 октября 2019 13:28
Планируется, что рейсы будут происходить дважды в неделю. Туризм
540
7 октября 2019 18:42Квартиры в новостройках – предложения в Севастополе
Для тех, кто решил купить квартиру, стоит выбор между вторичным жильем либо квартирами в новостройках. Туризм
41
Образование
10 октября 2019 10:35
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
136
9 октября 2019 15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
294
9 октября 2019 10:47
Стипендии они получат за достижения в учебной и научной деятельности. Образование
207
Культура
10 октября 2019 12:59
Гастрольный тур пройдет с новой концертной программой. Культура
90
10 октября 2019 11:27
Слушатели получат возможность услышать орган в ансамбле сразу с тремя инструментами. Культура
128
9 октября 2019 16:01
На выставке представлены работы как вчерашних студентов, так и народных художников, академиков. Культура
331
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15209
Мода
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
131
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
205
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
193
Видео
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
93
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
511
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
453
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
383
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
607
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
642
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
877
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1392
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1000
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1254
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1434
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
886
Мероприятия