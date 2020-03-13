В Шигонском районе открылся патриотический проект «Внутри истории»

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Инициатором областного патриотического проекта «Внутри истории» является Самарский Союз Молодежи, при поддержке губернатора и правительства Самарской области. «Наш проект – уникальная возможность погрузиться во времена Великой Отечественной войны, узнать историю наших предков и понять значимость вклада куйбышевцев в Победу. Шигоны – первый муниципальный район, в котором открывается проект. Кроме интерактивной выставки для жителей района организована обширная культурная программа» - подчеркнула председатель Самарского Союза Молодежи, руководитель проекта «Внутри истории» Анастасия Софьина.Увидеть церемонию открытия и выставочную экспозицию смогли ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, участники общественных молодежных организаций, школьники и жители района. Концертная программа была подготовлена творческими коллективами Шигонского района.Выставочная экспозиция, открытая в рамках проекта, посвящена жизни Куйбышевской области и г.Куйбышева в годы Великой Отечественной войны. Музейно-выставочная экспозиция рассказывает о реальной истории поиска Ил-2 на территории Волжского района и его пилота Ивана Черкасского.Участником проекта может стать любой желающий. На территории Шигонского района проект будет находиться до 18 марта 2020 года. До конца года проект побывает во всех городах и районах губернии.Официальная группа проекта в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/vissm2020, передает пресс-служба облправительства.