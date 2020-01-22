В Шенталинском районе выявлен очаг бешенства

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ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория» при исследовании мазков из головного мозга лисы, обнаруженной на территории с. Аксаково Шенталинского района, - выявлен антиген вируса бешенства.В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые меры, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства.Бешенство – смертельно-опасное, неизлечимое заболевание, которому подвержены как животные, так и человек. В случае укуса или ослюнения больным или диким животным, необходимо обязательно и в кратчайшие сроки провести курс профилактической антирабической вакцинации.ВАКЦИНАЦИЯ - ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ!Лечебно-профилактическая иммунизация включает в себя проведение курса антирабической вакциной или комбинированного курса антирабической вакциной и антирабическим иммуноглобулином. Первая инъекция проводится в день обращения пострадавшего в учреждение здравоохранения, а затем инъекции делаются на 3, 7, 14, 30, 90 дни. Нарушение интервалов и сроков иммунизации не обеспечивает формирование иммунитета, что может привести к заболеванию бешенством, которое является смертельным.В национальном календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям определены категории граждан, подлежащих обязательной профилактической вакцинации против бешенства (лица, имеющие высокий риск заражения бешенством):- сотрудники лабораторий, работающие с вирусом бешенства;- ветеринарные работники;- егеря, охотники, лесники;- лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных.