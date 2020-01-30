В Шентале полицейские провели акцию «Стань Заметнее63»

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В ходе мероприятия полицейские напомнили юным пешеходам о неукоснительном соблюдении правил безопасного перехода проезжей части и необходимости использования в темное время суток или в условиях недостаточной видимости световозвращающих элементов. Так как в зимний период значительно сокращается продолжительность светового дня, необходимо позаботиться о наличии таких полезных аксессуаров на одежде и сумках.Кроме того, стражи порядка также призвали родителей, бабушек и дедушек своим правильным дорожным поведением подавать положительный пример детям, воспитывать в них чувство ответственности. А для самых маленьких пешеходов посоветовали построить безопасный маршрут «дом – школа – дом».Все участники мероприятия получили памятки по безопасности дорожного движения и световозвращающие элементы. Также полицейские призвали пешеходов соблюдать правила, быть внимательными и осторожными на дороге, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области