В САТОБ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери

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Сегодня, 22 ноября 2019 года, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери. От имени Главы региона Дмитрия Азарова собравшихся в зале поздравил первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.В Самарской области праздник отмечается уже 25 лет. Стало доброй традицией накануне чествовать многодетных матерей, достойно воспитавших родных или приемных детей.«Правительство Самарской области защиту материнства и детства традиционно считает приоритетом в своей работе, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — В регионе оказывается всесторонняя поддержка семьям с детьми. В настоящее время более 100 тысяч семей получают выплаты пособий, на реализацию которых направлено 7,7 млрд. рублей».В следующем году в Самарской области по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова появится новая мера поддержки семей с детьми – «Подарок новорождённому». Подарочный комплект стоимостью 10 тысяч рублей будет вручаться семьям, в которых родился первый ребёнок.Кроме того, в 2020 году ежемесячное пособие в размере 10714 руб. будут получать семьи, в которых появился первый малыш, до трехлетнего возраста ребенка. Ранее такая поддержка оказывалась до 1,5 лет. Для получения права этой выплаты доход семьи не должен будет превышать двукратную величину прожиточного минимума, а значит, большее количество родителей смогут воспользоваться этой помощью государства.Особое внимание уделяется многодетным семьям. Только с начала этого года в рамках реализации национального проекта «Демография» почти 15 тысяч человек получили ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей, которая выплачивается до достижения ребенком трех лет.Во многом благодаря проводимым комплексным мероприятиям в Самарской области ежегодно увеличивается количество многодетных семей. Если в 2010 году их было около 10 тысяч, то сегодня — почти 24 тысячи. Произошел рост практически в 2,5 раза.В проекте бюджета Самарской области в ближайшие три года предусмотрены средства на улучшение жилищных условий молодых семей. Уже в следующем году 1280 молодых семей смогут получить собственное жильё.Первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: «Мы строим и открываем по всей области новые школы, поликлиники и больницы, спортивные объекты, дома культуры и театры. Делаем всё возможное, чтобы детям, которые растут сейчас и родятся завтра, и, конечно, их любимым и любящим мамам было максимально комфортно, радостно и интересно жить на самарской земле».Лучшим из многодетных матерей Самарской области, родивших и достойно воспитавших пять и более детей, сегодня были вручены знаки отличия «Материнская доблесть» I и II степени, а также награды Губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.